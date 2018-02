Renzi | «Il premier? Decide Mattarella | Gentiloni può giocare le sue carte»

Elezioni 2018 - Renzi : "Gentiloni premier? Può giocarsi le sue carte" : Il segretario Pd intervistato da Lucia Annunziata. "Deciderà il capo dello Stato ma noi non litigheremo"

Renzi : premier lo deciderà Capo Stato ma Gentiloni è in campo : Roma, 18 feb. , askanews, - "Il premier potenziale lo decide il presidente della Repubblica. Ma è chiaro che chi ha fatto il presidente del Consiglio come Paolo Gentiloni potrà giocarsi le sue carte. ...

Salvini rifiuta il confronto in tv con RenziDi Maio dedica all'ex premier "La solitudine" : Il numero uno del Carroccio: "Dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi". Renzi: "Colpisce l'assurdità di un dibattito politico senza confronti tv, noi non scappiamo". Di Maio posta su Twitter la canzone di Laura Pasini per prenderlo in giro

Sergio Mattarella vuole Gentiloni premier - Renzi lo oscura : Il 'nemico' ce l'ha in casa. Perchè Matteo Renzi , nonostante vada professando che il Pd sarà il primo partito per numero di parlamentari e in quanto tale Sergio Mattarella darà a lui l'incarico di ...

Il Quirinale vota Gentiloni. E Renzi oscura il premier : L'ipotesi di futuribili «larghe intese» resta al centro della campagna elettorale. Ieri il ministro dell'Interno Marco Minniti si è detto «assolutamente disposto» ad entrare in un ipotetico governo di unità nazionale, «se ci fosse il mio partito».In ogni caso, ricorda, «la questione sarà nelle mani del capo dello Stato». A cominciare dall'incarico per ...

Elezioni - Bonino a Palazzo Chigi Le carte di Emma nazionale Guerra a Renzi e premiership rosa : La speranza di coloro che hanno appoggiato il progetto di Emma Bonino è che i tantissimi attestati di stima pre voto si traducano una vera risposta nelle urne, evitando magari le delusioni dell'era Pannella. Tutta l'italia, scrive Italia Oggi, sostiene Emma Bonino, dice l'ex Commissaria Ue. In prima fila all'inaugurazione della sua campagna elettorale c'erano il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il ministro dello Sviluppo economico ...

'Renzi non aprirà a Berlusconi. Gentiloni resti premier' : Forse Berlusconi "lo vorrebbe", "ma Renzi non si alleerà mai con Berlusconi". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervistato da Eugenio Scalfari su Repubblica . Minniti ha suggerito a ...

Elezioni - Marco Minniti : 'Renzi non vuole fare il premier e non aprirà a Berlusconi' : Ma alleanze politiche non ne faranno e quindi credo che perderanno terreno se la politica del Pd aumentera' l'efficienza, gli ideali e la raccolta di una nuova grande sinistra'. Commentando la ...

Barbara D'Urso ospiterà Paolo Gentiloni : al premier lo ha chiesto Matteo Renzi - 'dobbiamo cambiare passo' : Matteo Renzi deve 'cambiare verso' alla campagna elettorale. Già, perché i sondaggi danno il Pd indietrissimo, fuori dai giochi, sostanzialmente spacciato. E per cambiare passo, rivela il Corriere ...

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice LoRenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

Botta e risposta Prodi-Grasso - l'ex premier : 'Renzi è per l'unità del centrosinistra'. La replica : 'Coalizione finta' : 'Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Punto'. Invece Matteo Renzi sì? 'Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del ...

Gentiloni chi? Primo giorno nella pelle del PdR : Renzi va dalla D'Urso e guarda caso non nomina il premier : Liste chiuse, 'nuovo' inizio. Nel suo Primo giorno nella pelle del PdR (Partito di Renzi), il segretario del Pd fa un consulto con le nonne - le sue "spin doctor" per la campagna elettorale, il suo nuovo bigliettino di visita 'family style' - e poi va a 'festeggiare' in casa di Barbara D'Urso su Canale 5. L'atmosfera ovattata dello studio di 'Domenica live' è perfetta per celebrare la nuova creatura politica risultante dalla difficile ...