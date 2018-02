Renzi | decide Colle ma Gentiloni può giocarsi carte

Renzi : premier lo deciderà Capo Stato ma Gentiloni è in campo : Roma, 18 feb. , askanews, - "Il premier potenziale lo decide il presidente della Repubblica. Ma è chiaro che chi ha fatto il presidente del Consiglio come Paolo Gentiloni potrà giocarsi le sue carte. ...

Vaccini - LoRenzin : «Non decide Raggi». La sindaca : «Bimbi cacciati per colpa del caos del ministro» : «Leggo che il Sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse...

Vaccini - LoRenzin : «Non decide Raggi». La sindaca : «Bimbi cacciati per colpa del caos del ministro» : «Leggo che il Sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse...

Juventus-Roma 1-0 : decide Benatia - traversa di FloRenzi : Allo Stadium non si passa. Cambiano gli allenatori (giallorossi) ma la prassi resta sempre la stessa: dopo Garcia e Spalletti, anche Di Francesco s'inchina a casa della Signora: 1-0 di misura, ma ...

Etruria - Renzi : «Dimissioni Boschi? Non esiste - decidereanno gli elettori» : «Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi debba tornare in Parlamento. È una discussione che non...

Etruria - Renzi : «Dimissioni Boschi? Non esiste - decidereanno gli elettori» : «Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi debba tornare in Parlamento. È una discussione che non...

Banca Etruria - Matteo Renzi : 'Su Maria Elena Boschi decideranno gli elettori' : Dopo l'esplosione del caso Banca Etruria e le voci al Nazareno secondo le quali Matteo Renzi spera che Maria Elena Boschi in realtà non si candidi, il segretario del Pd, fa un passo indietro e in una ...

Renzi difende Boschi : “Dimissioni? Non esiste - decideranno gli elettori” : «Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi debba tornare in Parlamento. È una discussione che non esiste». Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi in un’intervista a TgCom24, rispondendo a una domanda sulle richieste di dimissioni di Maria Elena Boschi. ...

Banca Etruria - Renzi : “Passo indietro della Boschi? Decideranno gli elettori” : “La discussione su Maria Elena Boschi per me non esiste. Sono i cittadini che giudicano i politici e saranno le prossime elezioni a sancire quali esponenti, non solo la Boschi, dovranno essere riportati un Parlamento&rdquo...

Renzi : Boschi in Parlamento? Lo decideranno i cittadini : Matteo Renzi non intende scaricare la Boschi. Lo dice nell'intervista al TgCom24. "Saranno i cittadini a decidere se Boschi debba essere portata in parlamento oppure no". Più chiaro di così non si può. Il segretario del Pd rimette la palla agli elettori. Con questa mossa in parte difende la Boschi, evitandole la gogna della mancata candidatura, con tutto ciò che ne conseguirebbe. In parte fa credere che l'ultima ...

Caso Etruria - Renzi : "Sulla Boschi decideranno gli elettori - fare chiarezza su sistema banche" : Una politica seria deve avere il coraggio di togliere la polvere e non buttarla sotto il tappeto". "Ora tutti d'accordo con 80 euro, io per estenderli a chi ha figli" - "Sugli 80 euro mi hanno ...

Etruria - Renzi : 'Dimissioni Boschi? Non esiste - decidereanno gli elettori' : 'Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi debba tornare in Parlamento. È una discussione che non esiste'. Lo dice il ...

Renzi : "Dimissioni Boschi? Non esiste - decideranno gli elettori" : "Un politico si fa giudicare dai cittadini: saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Maria Elena Boschi, debba essere riportato in Parlamento o no. Questa è una discussione che ...

Caso banche - Renzi 'Dimissioni di Boschi Non esiste - decideranno gli elettori' : ROMA - Le dimissioni di Maria Elena Boschi? Un tema che Matteo Renzi non prende nemmeno in considerazione. Dopo le rivelazioni in commissione banche di Federico Ghizzoni , ex numero uno di Unicredit, ...