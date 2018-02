Rende Fondi Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario | risultato

Sicilia : Ance - Roma si ripRende Fondi per infrastrutture (2) : (AdnKronos) - Ance Sicilia supporta la sua indignazione con una serie di numeri. Il Cipe, evidenzia il presidente di Ance Ragusa Sebastiano Caggia, "ha bloccato i 450 milioni di euro già stanziati dallo Stato per il raddoppio della Catania-Ragusa; è fermo il miliardo di euro destinato al primo compl

Sicilia : Ance - Roma si ripRende Fondi per infrastrutture : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - "Se il Sud è al centro dell'agenda politica, come dichiarano tutti gli schieramenti che corrono per le elezioni del 4 marzo, perché allora lo Stato si riprende o blocca i soldi stanziati per costruire infrastrutture che la Sicilia attende da 40 anni?". A chiederselo è

M5s pRende tempo e non pubblica i dati. Ancora approfondimenti sui rimborsi e possibili tre nuovi parlamentari coinvolti : I controlli sui rimborsi sembrano non finire mai. M5s pubblicherà i dati di tutti i parlamentari, ma il dettaglio non è Ancora pronto. O per meglio dire, prima di annunciare che otto e solo otto sono i deputati e senatori che non hanno rispettato il codice etico, lo staff pentastellato sta passando in rassegna anche le singole voci di spesa per capire se davvero, come anticipato dalla trasmissione Le Iene, i "furbetti dello ...

Fondi Ue - l'Italia li pRende ma non li usa : nella graduatoria è solo al 23esimo posto in Europa : L' Italia è sestultima nella Ue per utilizzo dei Fondi strutturali europei. Con una quota del 37%, il nostro Paese è il secondo beneficiario in Europa dei Fondi ma è soltanto al 23/o posto su 28 stati ...