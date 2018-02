Regno Unito | guglie delle chiese utilizzate per diffondere il Wi-fi

Forte terremoto scatena il panico in Regno Unito. “4.4 magnitudo - paura anche a Londra” : Forte terremoto scatena il panico in Regno Unito. “4.4 magnitudo, paura anche a Londra” Forte sisma scuote il Galles e il Regno Unito meridionale, avvertito anche a Liverpool. Si temono danni nei centri più vicini.Continua a leggere Forte sisma scuote il Galles e il Regno Unito meridionale, avvertito anche a Liverpool. Si temono danni nei […] L'articolo Forte terremoto scatena il panico in Regno Unito. “4.4 magnitudo, paura anche a Londra” ...

Spazio - Brexit : il Regno Unito rischia l’esclusione dal sistema satellitare Galileo : Se la procedura prevista per la Brexit sarà portata a termine, le forze armate del Regno Unito potrebbero essere escluse dall’accesso alle applicazioni militari del network satellitare dell’Unione Europea Galileo: lo sostiene il Telegraph, che cita in esclusiva fonti militari e legali. Secondo il quotidiano britannico, Bruxelles potrebbe in futuro impedire che un Paese extra-Ue possa accedere ai dati di navigazione satellitari ...

Terremoto - forte scossa scuote il Regno Unito : epicentro in Galles tra Swansea e Cardiff - paura anche in Inghilterra : Una forte scossa di Terremoto ha colpito il Regno Unito alle 15:31 di oggi pomeriggio: l’epicentro è stato localizzato nella costa meridionale del Galles e precisamente nel villaggio di Neath, ad appena 10km da Swansea e a circa 50km da Cardiff. La scossa è stata di magnitudo 5.0 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro Mediterraneo, e s’è verificata a circa 10km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita ...

Juncker : L'Ue non è in guerra col Regno Unito : Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, parlando alla conferenza sulla Sicurezza a Monaco (il forum globale sulla politica internazionale), ricorda che gli europei non sono "in guerra" con Londra, e sottolinea che bisogna cercare di mantenere "il ponte di sicurezza, quest'alleanza di sicurezza" con i britannici, nonostante la Brexit. "Non voglio che si mettano nella stessa ...

Regno Unito - consumi in ripresa ma meno del previsto : Teleborsa, - Parte bene il 2018 in termini di consumi, nel Regno Unito. Secondo l' Office for National Statistics , nel mese di gennaio, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla ...

Brexit - la grande fuga dal Regno Unito dei medici europei : Dal sondaggio della British Medical Association emerge anche che il 18% dei professionisti provenienti dall’Unione ha gà trovato lavoro altrove. Crollo del 96%?delle richieste di impego del personale infermieristico Ue ...

Secondo il Regno Unito il virus Petya fu propagato dall’esercito russo : (foto: Getty Images) Gavin Williamson, segretario alla Difesa del Regno Unito, ha accusato il governo russo di minare la democrazia con il cyberattacco (Petya) che, nel giugno del 2017, ha colpito l’Ucraina per poi propagarsi in Europa. Petya, massiccio attacco ransomware, ha causato il caos in aeroporti, banche, uffici governativi e molte altre istituzioni ed aziende private era diretto principalmente a colpire i servizi finanziari e ...

Hard Brexit? Toyota e Nissan pronte a lasciare il Regno Unito : Una volta il Regno Unito era considerato la porta d'accesso del Sol Levante in Europa. La possibilità di aprire stabilimenti con una buona tassazione e godere di un mercato interno ampio e ricettivo, ha attratto numerosi costruttori, come Toyota, Honda, Nissan, Ford e GM (Vauxhall). Con la Brexit c'è stato un brusco risveglio, e il mercato di auto nel Regno Unito è calato del -5% solo nel 2017, contro il +8 del mercato italiano e il +3% fatto ...

Astronomo nel Regno Unito. “L’Italia mi manca - ma ogni volta che torno rimango allibito” : “L’Italia? Mi manca. E la spiaggia di Riccione dove sono cresciuto. E le persone con cui puoi far tranquillamente conversazione senza averle mai viste prima. Ma l’Italia che mi manca non esiste più”. Alberto Giannetto è nato a Padova ma è Riccione il posto dove è cresciuto e ha imparato ad amare l’Italia. Negli ultimi diciotto anni l’Astronomo ormai 46enne ha monitorato i cambiamenti della sua città mentre la osserva nei ...

Ema : l’analisi - ecco perché il trasloco dovrebbe preoccupare tutti dall’Europa al Regno Unito : “La ‘salute’ dell’Agenzia del farmaco Ema è vitale per quella di tutti i cittadini europei“. Quindi “i politici britannici dovrebbero smettere di minimizzare le perdite e le loro controparti europee dovrebbero collaborare per ridurre al minimo eventuali interruzioni” legate al processo di trasferimento verso la nuova sede scelta per l’era post Brexit. E’ il monito che risuona in un editoriale ...

Regno Unito - a dicembre produzione industriale in calo. Sale la manifattura : Teleborsa, - In calo la produzione di dicembre del Regno Unito , mentre Sale quella manifatturiera, quest'ultima anche migliore delle attese. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di ...

Fecondazione : ovociti umani maturati in provetta - prima mondiale nel Regno Unito : Per la prima volta ovociti umani sono stati portati a maturazione completa in laboratorio. La ricerca, una prima mondiale, punta a migliorare i trattamenti anti-infertilità. Gli scienziati diretti da Evelyn Telfer hanno coltivato cellule rimosse da tessuto ovarico nei primi stadi di sviluppo, fino a farle arrivare al punto di essere pronte per la Fecondazione. Questo passo avanti della ricerca potrebbe salvaguardare la fertilità di giovani donne ...

