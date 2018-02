Ragusa | Comune avvia procedura incarico Dec

Ragusa - spese elettorali : il Comune bancomat del Governo : Ennesimo atto di prevaricazione del Governo nazionale nei confronti dei Comuni. Sono queste le parole dell'assessore comunale di Ragusa Martorana.

Ragusa refezione scolastica : Comune revoca servizio : Ragusa, refezione scolastica: Comune revoca servizio. A darne notizia Sonia Migliore del laboratorio 2.0

Partecipiamo accusa Comune di Ragusa di ostacolare giovani : Intervento del gruppo consiliare di Partecipiamo sulla direttiva del Comune di Ragusa che ostacolerebbe l'attività e-commerce

Ragusa - servizio idrico nel caos? La replica del Comune : servizio idrico nel caos a Ragusa ? Arriva la replica del Comune alla denuncia della consigliera comunale Manuela Nicita.

Alternanza scuola lavoro : 5 studenti al Comune di Ragusa : Alternanza scuola-lavoro. La giunta municipale di Ragusa approva lo schema di convenzione da sottoscrivere con il liceo scientifico Enrico Fermi.

Caso Ragusa - marito torna a lavorare in Comune dopo la condanna : Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa , la donna scomparsa dalla sua abitazione nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, è tornato oggi a lavoro nell'ufficio dei vigili urbani del Comune di San ...

Antonio Logli è rientrato al lavoro in Comune. È stato condannato in primo grado per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa : Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, è tornato al suo posto di lavoro nel municipio di San Giuliano Terme, comune alle porte di Pisa.Logli si è sottoposto alle visite mediche di rito, poi in mattinata, poco prima delle 8, si è presentato al lavoro in municipio dove svolgerà compiti da impiegato amministrativo. Prima della vicenda giudiziaria che lo ...

Omicidio Roberta Ragusa - Logli torna a lavorare in Comune : Antonio Logli torna a lavorare al Comune di San Giuliano Terme. L'uomo, condannato in primo grado a 20 anni di carcere per...

Ragusa - nuovi dipendenti al Comune : Procedure di mobilità individuale esterna. Prime immissioni in servizio dal 1° gennaio di dipendenti in mobilità assegnati a diversi settori comunali

Roberta Ragusa/ Antonio Logli verrà assunto dal Comune di San Giuliano : bufera sul sindaco (Pomeriggio 5) : Roberta Ragusa e Antonio Logli, le ultime notizie a Pomeriggio 5. L'uomo, condannato in primo grado, verrà assunto dal Comune di San Giuliano: bufera sul sindaco.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 17:28:00 GMT)