Come da copione, il 'cannibale' Marceldomina ile fa il bis dopo l'oro nella combinata. L'austriaco chiude con un vantaggio enorme sulla piazza d'onore, conquistata con i 'denti' dal norvegese Henrik Kristoffersen: rimonta dal 10° posto della prima me chiude a 1"27 da. Al francese Alexis Pinturault il bronzo. Riccardo Tonetti,4° dopo la prima m,finisce fuori.Rimpianto per Luca De Aliprandini che esce nella 1.a frazione nel finale,quando era sui tempi di Hircher. Manfred Moelgg 13°, Eisath 14°.(Di domenica 18 febbraio 2018)