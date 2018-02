Pyeongchang | la Vonn ha sparso sulla pista le ceneri del nonno prima del SuperG

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi Pyeongchang 2018 in DIRETTA : Lindsey Vonn e Lara Gut favorite - Sofia Goggia e le azzurre senza ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. L'appuntamento è alle 3 del mattino. Buon ...

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi Pyeongchang 2018 in DIRETTA : Lindsey Vonn e Lara Gut favorite - Sofia Goggia e le azzurre senza paura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

Pyeongchang - sci - superG donne : Goggia e Brignone all'attacco della Vonn : In Coppa del Mondo è raro che il circuito maschile e quello femminile condividano le stesse località. Succede a Soelden, a Lake Louise, in poche altre località. Karen Putzer, ai Giochi come ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : Sofia Goggia lancia la sfida a Vonn. Brignone sogna il bis - Schnarf e Fanchini pronte a stupire : Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani è in programma il superG, una gara tra le più attese dall’Italia, perchè ci sono ben quattro azzurre che possono ambire ad una medaglia. Comincia proprio dal supergigante la sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Un duello annunciato sulle nevi di Jeongseon, che lo scorso ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : nei 1000 metri femminili si impone l’olandese Jorien ter Mors. In casa Italia Francesca Bettrone batte Yvonne Daldossi : Va in archivio anche la finale dei 1000 metri femminili nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: oro e titolo all’olandese Jorien ter Mors, che fa segnare il nuovo record olimpico in 1’13″56, davanti alle nipponiche Nao Kodaira, argento, e Miho Takagi, bronzo. In casa Italia, Francesca Bettrone, 27a, vince il derby con Yvonne Daldossi, 30a. Lo Speed skating è così: si corre l’una contro ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : nei 1000 metri femminili si impone l’olandese Jorien ter Mors. In casa Italia Francesca Bettrone batte Yvonne Daldossi : Va in archivio anche la finale dei 1000 metri femminili nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: oro e titolo all’olandese Jorien ter Mors, che fa segnare il nuovo record olimpico in 1’13″56, davanti alle nipponiche Nao Kodaira, argento, e Miho Takagi, bronzo. In casa Italia, Francesca Bettrone, 27a, vince il derby con Yvonne Daldossi, 30a. Lo Speed skating è così: si corre l’una contro ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri femminili altro assolo olandese! Jorien ter Mors è oro - Francesca Bettrone vince il derby azzurro con Yvonne Daldossi per 1?50! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1000 metri femminili dello Speed skating. Favorite l’olandese Marrit Leenstra, la nipponica Nao Kodaira e l’austriaca Vanessa Herzog. Possibili outsider l’altra olandese Ireen Wust, la norvegese Hege Bokko, la ceca Karolina Erbanova e la nipponica Miho Takagi. Da tenere d’occhio anche l’olandese Jorien ten Mors e le statunitensi ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri femminili altro assolo olandese? Francesca Bettrone e Yvonne Daldossi difendono i colori dell’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1000 metri femminili dello Speed skating. Favorite l’olandese Marrit Leenstra, la nipponica Nao Kodaira e l’austriaca Vanessa Herzog. Possibili outsider l’altra olandese Ireen Wust, la norvegese Hege Bokko, la ceca Karolina Erbanova e la nipponica Miho Takagi. Da tenere d’occhio anche l’olandese Jorien ten Mors e le statunitensi ...

Pyeongchang 2018 - Sofia Goggia lancia la sfida a Lindsey Vonn : TORINO -' Lei è qui per vincere ed ha questo obiettivo in testa da un paio di anni, so che sarà un cecchino in questi giorni, ci metterà tutta se stessa, dalla sua ha un'esperienza e una carriera tali ...

Pyeongchang 2018 - Lindsey Vonn si commuove/ La Goggia vuole batterla : vorrei rovinarle la festa : PyeongChang 2018, Lindsey Vonn si commuove: “Mio nonno mi manca”, intanto si rinnova il duello con la Goggia. Il pensiero della sciatrice americana per il parente scomparso(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:49:00 GMT)

Pyeongchang - la Vonn cena a Casa Italia ed elogia la Goggia : 'E' pazza come me' : 'È folle come me ed è per questo che ci capiamo. È una grande persona e mi spinge a sciare più veloce'. Parole di stima e di affetto quelle che la campionessa statunitense di sci Lindsey Vonn ha ...

Pyeongchang - Vonn elogia la Goggia : 'E' pazza come me' : 'È folle come me ed è per questo che ci capiamo. È una grande persona e mi spinge a sciare più veloce'. Parole di stima e di affetto quelle che la campionessa statunitense di sci Lindsey Vonn ha ...

Pyeongchang 2018 - Sofia Goggia contro Lindsey Vonn : ' Tra di noi c'è un bel duello, una rivalità sana, sportiva, che fa bene allo sport e al mondo dello sci, dove questi dualismi ci sono spesso - aggiunge l'azzurra - ma la nostra rivalità inizia al ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : Lindsey Vonn sarà ancora la donna da battere in discesa. L’intramontabile americana a caccia di nuovi record : Lindsey Vonn è una delle grandi stelle che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, un’icona indiscussa dello sci alpino da oltre un decennio, un vero e proprio mito che si è sempre contraddistinta per la propria classe, per il proprio agonismo, per il suo essere così vincente, per la sua capacità di essere un personaggio mediatico anche al di fuori dello stretto contesto della neve. La statunitense può diventare una ...