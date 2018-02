Pulmino con squadra di calcetto si ribalta su A14 : 8 feriti - 4 gravi : Pulmino con squadra di calcetto si ribalta su A14: 8 feriti, 4 gravi L’incidente, forse per il fondo stradale reso viscido dalla pioggia, poco dopo il casello di Porto San Giorgio (Fermo) in direzione sud. A bordo ragazzi tra i 17 e i 20 anni che stavano andando a giocare una partita a Grottammare. Nessuno sarebbe in pericolo di ...