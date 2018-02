Pubblicità sessista | i partiti ci dicano chi votare per essere rispettate

ilfattoquotidiano

: RT @marconipop: Come capire se una pubblicità è sessista? Mettici un uomo al posto della donna, se risulta ridicolo... - Zoleva : RT @marconipop: Come capire se una pubblicità è sessista? Mettici un uomo al posto della donna, se risulta ridicolo... - lumacapop : RT @marconipop: Come capire se una pubblicità è sessista? Mettici un uomo al posto della donna, se risulta ridicolo... -

(Di domenica 18 febbraio 2018) di Annamaria Arlotta (fondatrice della pagina Facebook Laoffende tutti) Permetterete che metà della popolazione sia sempre sessualizzata e accompagnata a da doppi sensi squallidissimi per vendere un prodotto? Lascerete che negli spot in tv la donna sia muta, che serve a tavola, come negli anni cinquanta? La scelta del voto dipende anche da quanto dimostrate di rispettare le donne. Sì, esiste già un ente preposto, l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (Iap). Col quale però in quest’ambito non cambia niente, e perciò va sostituito. Come rivelato dalla ricerca del 2014 di Massimo Guastini, ex presidente dell’associazione di pubblicitari Adci, lo Iap ha riconosciuto solo 143 casi che coinvolgono l’immagine della donna nel periodo 2011-2012. Una frazione inferiore allo 0,1% in relazione con le oltre centomila campagne di comunicazione che escono in ...