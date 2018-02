Prossimo turno Serie A | 26^ giornata | orari delle partite Le date ed il palinsesto tv

Serie B - 26^ giornata : risultati - classifica e Prossimo turno. Crisi Parma - super Foggia - frena ancora il Palermo : 1/60 Donato Fasano/LaPresse ...

Prossimo turno Serie A - venticinquesima giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (17-19 febbraio) : Il Prossimo turno di Serie A andrà in scena tra sabato 17 e lunedì 19 febbraio 2018. La ventiduesima giornata di Serie A vedrà un triplice anticipo: sabato alle 15.00 spazio ad Udinese-Roma, a seguire, alle 18.00 Chievo-Cagliari, infine alle 20.45 sarà la volta di Genoa-Inter. Lunch match domenicale sarà il derby della Mole, Torino-Juventus, mentre alle 15.00 in programma soltanto tre sfide: spicca Napoli-SPAL, poi derby in Emilia con ...

Serie B - 25^ giornata : risultati - classifica e Prossimo turno. Vola l’Empoli - il Bari rialza la testa - l’Entella inguaia la Ternana! : 1/57 Donato Fasano/LaPress ...

Classifica e Prossimo turno della B : All'andata con Brescia finì 0 a 0 Dopo la vittoria del Cesena sulla Ternana , 4 a 3, con gli umbri che hanno sfiorato il pari pochi secondi prima della fine, e attendendo il posticipo di domani sera ...

Prossimo turno Serie A - 24giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv - 9-11 febbraio - : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. VENERDI' 9 febbraio: 20.45 Fiorentina-Juventus SABATO 10 ...

Prossimo turno Serie A - 24^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (9-11 febbraio) : Il Prossimo turno della Serie A 2018 di calcio è in programma nel weekend del 9-11 febbraio. La 24^ giornata si aprirà infatti già venerdì 9 febbraio con l’attesissimo anticipo tra Fiorentina e Juventus: i bianconeri anticipano perché poi saranno impegnati in Champions League. I ragazzi di Allegri saranno impegnati sul difficile campo dei viola e cercheranno la vittoria per mettere pressione al Napoli nella lotta per lo scudetto. I ...

Serie B - 24^ giornata : risultati - classifica e Prossimo turno : 1/13 Foto LaPresse/ Anteo Marino ...

Prossimo turno Serie A - 23^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (3-5 febbraio) : Il Prossimo turno della Serie A 2018 di calcio si disputerà nel weekend del 3-5 febbraio: si giocherà la 23^ giornata. Ancora duello a distanza tra Juventus e Napoli che si stanno sfidando per lo scudetto: ad aprire le danze saranno i bianconeri contro il Sassuolo nel pomeriggio di domenica, i partenopei risponderanno nel posticipo serale sul campo del fanalino di coda Benevento. Sulla carta dovrebbe essere un turno interlocutorio ma le sorprese ...

Serie B - 23^ giornata : risultati - classifica e Prossimo turno : 1/43 LaPresse/Alessandro Fiocchi ...

Prossimo turno Serie A - ventiduesima giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv : Il Prossimo turno di Serie A andrà in scena tra sabato 27 e domenica 28, prima però, mercoledì 24, i recuperi Lazio-Udinese, alle 18.00, e Sampdoria Roma, alle 20.45. La ventiduesima giornata di Serie A si aprirà sabato alle 18.00 con Sassuolo-Atalanta, poi alle 20.45 spazio a Chievo-Juventus. Lunch match domenicale sarà SPAL-Inter, mentre alle 15.00 in programma cinque partite, tra le quali spicca Napoli-Bologna. L’incontro di cartello ...

Serie B - 22^ giornata : risultati - classifica e Prossimo turno : 1/33 LaPresse/Raffaele Rastelli ...

Serie A - sette squalificati per il Prossimo turno : Serie A, sette squalificati per il prossimo turno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha squalificato sette giocatori per un turno. Serie A, I GIOCATORI squalificati Ecco l’elenco completo dei calciatori che salteranno le gare della ventunesima giornata. ...

Prossimo turno Serie A - ventunesima giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv : si riprende domenica 21 : Dopo l’abbuffata natalizia la Serie A di calcio si prende una pausa: il campionato riprenderà infatti il 21 gennaio e le dieci partite in programma si disputeranno tutte di domenica, seppur spalmate su quattro fasce orarie: ad aprire le danze, alle 12.30, sarà Atalanta-Napoli, con i partenopei che vorranno vendicare la sconfitta patita in Coppa Italia. Alle 15 ben sei partite, tra le quali spiccano Lazio-Chievo e Sampdoria-Fiorentina. Il ...

Prossimo turno Serie A - 20a giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv : il girone di ritorno si apre il 5 gennaio! : Dopo l’assegnazione del titolo platonico di Campione d’inverno della Serie A di calcio, è tempo di tornare in campo: con l’inizio dell’anno solare 2018 al via il girone di ritorno. Ad aprire le danze saranno Chievo ed Udinese, in un atipico anticipo al venerdì pomeriggio, cui farà seguito il match di cartello della giornata, che vedrà opposte Fiorentina ed Inter. Il programma del giorno dell’Epifania prevede le restanti otto ...