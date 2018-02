: Prodi vota Insieme e investe Gentiloni, che ricambia: 'Ulivo tessuto centrosinistra' - HuffPostItalia : Prodi vota Insieme e investe Gentiloni, che ricambia: 'Ulivo tessuto centrosinistra' - repubblica : Bologna, Prodi lancia 'Insieme' e sostiene Gentiloni: ''Bisogna riconoscere il suo grande lavoro'' - Corriere : Prodi in campo, investitura per Gentiloni: «Con lui il Paese è più forte» -

Paoloè "la serietà" la persona giusta per guidare il prossimo governo.Lo ribadisce al Corriere il fondatore dell'Ulivo ex,Romanoche dopo 9 anni ha "rotto un lungo silenzio per "sostenere il centrosisinistra". Parla di D'Alema e Bersani che pur essendo "miei amici, hanno profondamente sbagliato", perché in questo momento bisogna stare tutti insieme:si decide il futuro del Paese e solo vincendo è possobile determinarlo". Il Rosatellum? "Va cambiato".(Di domenica 18 febbraio 2018)