Portogallo dei miracoli | crescita superiore all' Europa | mercato del lavoro in pieno boom

Calcio a 5 - Finale Europei 2018. Spagna- Portogallo 2-3 : storica prima volta - lusitani campioni d’Europa! Bruno Coelho eroico - Ricardinho re dei bomber : Una storica prima volta , una partita thrilling, una Finale storica . Il Portogallo è Campione d’Europa al termine di un derby iberico al cardiopalma, deciso da un’incredibile doppietta di Bruno Coelho , risorto nei minuti conclusivi dopo un infortunio nella prima frazione e divenuto d’un tratto l’eroe della serata. All’Arena Stozice si scontrano le due squadre più forti per la Finale degli Europei 2018 di Lubiana. Uno ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Russia-Portogallo 2-3 : semifinale rovente! André Coelho giustiziere dei russi tra le polemiche. Lusitani all’ultimo atto : Il Portogallo è la prima finalista degli Europei 2018 di Calcio a 5. Ma la russia protesta per alcune decisioni arbitrali che fanno discutere. Emozioni infinite nella prima semifinale all’Arena Stozice di Lubiana, dove si sfidano due squadre arrivate in fondo con idee di gioco diametralmente opposte ma ugualmente efficaci. Il ct russo Skorovich si affida in partenza al quintetto composto da Zamtaradze, Eder Lima, Robinho, Davydov e ...