Pioli | Fiorentina dovrebbe essere settima

Serie A - Pioli : «La Fiorentina ha sempre attaccato» : "Sono soddisfatto della prestazione della squadra, della voglia di fare la partita contro un'undici molto forte e difficile da affrontare - dice l'allenatore dei viola a Sky Sport - Non abbiamo mai ...

Fiorentina - Pioli : 'Il rosso di Milenkovic non c'era. Sullo spogliatoio dell'Inter...' : Stefano Pioli ha così parlato a Premium Sport al termine della partita pareggiata 1-1 contro l'Atalanta: 'Finire in parità il primo tempo è stato un peccato per le occasioni create. E' stata una gara combattuta ma dovevamo finire il primo ...

Fiorentina - Pioli : "Lavoriamo bene - ma mancano i risultati" : Undicesimo posto in classifica ed una sola vittoria arrivata nel 2018. Numeri non da Fiorentina, l'ambiente lo sa. "La classifica non ci piace - spiega Pioli, ma abbiamo davvero tante cose ancora da ...

Fiorentina - Pioli : 'Questa classifica non ci piace' : 'Questa classifica non ci piace e dobbiamo migliorarla, sarà uno dei nostri obiettivi da qui alla fine della stagione, sapevamo che sarebbe stata un'annata di ricostruzione e quindi di difficoltà, ma ...

La Fiorentina grida allo scandalo contro la Juventus. Pioli da Ufficio Indagini : "rigore netto. Perché Guida non ha guardato il Var" : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli però non ci sta e ai microfoni di Premium Sport sfoga tutta la sua rabbia per quella che secondo lui è un'ingiustizia che ha deciso il match: "L'episodio ...

Fiorentina : Pioli contro l'arbitro "Doveva rivedere l'azione! Alex Sandro la tocca" : Il tecnico viola sull'episodio del rigore tolto: "In una gara così equilibrata gli episodi determinano il risultato"

Fiorentina - Pioli : "Era rigore - non giusta la scelta di assegnare il fuorigioco" : Pioli ha il dente avvelenato e nel post partita di Fiorentina-Juventus si sfoga: "Ci hanno messo una vita per decidere: la spiegazione che ci è stata data è che il rigore è stato tolto per il ...

Fiorentina - Pioli furioso per l’episodio del rigore : “dopo quattro minuti non vai a rivedere?” : Sconfitta per la Fiorentina nella gara di campionato contro la Juventus, polemiche per il rigore non concesso ai viola. Ecco le parole del tecnico Stefano Pioli ai microfoni di Premium Sport: “Ci hanno messo una vita, vuol dire che non era una situazione chiara. Ci hanno dato la spiegazione del fuorigioco, ma è impossibile pensare che il doppio tocco sia involontario. Dopo quattro minuti non vai a rivedere? Sai a cosa servono le ...

Fiorentina-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Pioli sceglie Dias. L’ex Bernardeschi dal 1' : Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Pioli sceglie Dias. L’ex Bernardeschi dal 1′ Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Mancano poche ore al calcio d’inizio dell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. Pioli, in conferenza stampa, ha presentato il match come una ...

Fiorentina - Pioli turista per un giorno : visita agli Uffizi : turista per un giorno. Alla vigilia della conferenza stampa per presentare Fiorentina-Juventus, gara che risveglia da sempre una grandissima appartenenza alla squadra viola, Stefano Pioli ha voluto ...

Fiorentina-Juventus : gioca Bernardeschi - Pioli sceglie Milenkovic : Fiorentina-Juventus, venerdì ore 20:45 , SKY SPORT 1 HD, Fiorentina, a rischio Laurini Pioli ritrova Pezzella in difesa. L'argentino ha scontato il turno di squalifica e tornerà titolare contro la ...

Fiorentina - Pioli : 'Juventus super ma ci proviamo' : 'La partita di domani è una di quelle che si preparano da sole, sappiamo quanto ci tiene Firenze e quanto ci teniamo noi, la Juve non ha punti deboli, è fortissima in ogni reparto, sa come affrontare ...

Fiorentina - Pioli 'So quanto sia importante contro la Juve. Bernardeschi Mi tengo il mio Fede' : FIRENZE - La sfida tra Fiorentina e Juventus è già iniziata. Dalle parole di Stefano Pioli, tecnico dei viola, e dall'atmosfera che si respira a Firenze a poche ore dalla gara , venerdì 9 febbraio, ...

Fiorentina : Pioli - mi attendevo reazione : ROMA, 4 FEB - "Mi aspettavo questa reazione dopo le due brutte sconfitte che abbiamo subito. La prestazione è stata gagliarda e tosta, volevamo superare questo momento delicato e questa è stata una ...