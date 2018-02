Perchè Google ha rimosso il pulsante “Vedi Immagine” dalle ricerche

Perché la guerra di Google e SIAE ai bagarini digitali in Italia non si vince : Mi aspetto grandi cose dal mondo del no secondary ticketing'. 'Questa settimana saranno disponibili i biglietti per Lady Gaga e su internet ho visto che Viagogo assicura già i biglietti a chi li ...

Uber pagherà 245 milioni a Google : ecco perché : Google e Uber hanno raggiunto un accordo da 245 milioni di dollari. La battaglia legale tra il servizio alternativo al taxi e Waymo, l’unità del gigante...

George Soros contro Facebook e Google : Hanno i giorni contati! ecco Perchè : George Soros contro Facebook e Google: Hanno i giorni contati! ecco perchè George Soros contro i giganti del web. Il finanziere attacca senza giri di parole Google e Facebook, soddisfatto dell’arrivo – almeno in Europa – di regole e tasse che frenano il loro strapotere. “I gruppi dei social media sfruttano il contesto sociale, tolgono […] L'articolo George Soros contro Facebook e Google: Hanno i giorni contati! ecco ...

Perché Soros è convinto che Google e Facebook abbiano i giorni contati : George Soros ha sferrato un attacco diretto e forse senza precedenti a Facebook e Google durante il World Economic Forum di Davos. L'investitore ungherese, patrimonio da 8 miliardi di dollari secondo ...

L’ex dipendente si sfoga : “Lascio Google perché non sa più innovare” : (Foto: Mashable) Fosse la fine di una storia d’amore, questo sarebbe il momento delle recriminazioni. Se fosse il capolinea di un rapporto professionale, come è, pure. “La ragione principale per cui ho lasciato Google è che non può più innovare”: con queste parole il programmatore Steve Yegge ha spiegato il suo addio all’azienda, dopo 13 anni. “Hanno praticamente perso quell’abilità, per almeno quattro ...

Un ingegnere ha lasciato Google perché secondo lui “non sa più innovare” : Un ingegnere di Google si è dimesso ed ha affermato che secondo lui la società "non è più in grado di innovare". Il suo nome è Steve Yegge, ha lavorato per Google per 13 anni, ma ha deciso di passare a Grab, perché Big G è diventata "focalizzata al 100% sulla concorrenza, piuttosto che suoi propri utenti". L'articolo Un ingegnere ha lasciato Google perché secondo lui “non sa più innovare” è stato pubblicato per la prima volta su ...

DNS Google : come e perché usarli : Usare i DNS Google può tornare utile, e vi spieghiamo il perché. Il sistema dei nomi di dominio, noto come DNS, altro non è che quel meccanismo che ci permette di navigare in rete scrivendo indirizzi web di testo facilmente comprensibili e memorizzabili e non una sequenza di numeri! Per approfondire il discorso vi consigliamo di leggere il capitolo dedicato della nostra guida ad Internet e all’Home networking, così da comprendere perché i ...

Google disabilita 60 tipi di giochi : ecco Perchè : Play Store è il portale disponibile su Android utile per scaricare applicazioni di vario tipo. Nelle scorse ore una grande vastità di app sono state cancellate da Google LLC . Continuate a leggere l'articolo per scoprirne di più. App cancellate dal sistema La casa Mountain View, è stata costretta a cancellare ben 60 app apparentemente innocue ma che purtroppo erano state infettate da un malware. A rivelare la faccenda è stata la stessa Google, ...

Google Foto - se si cercano “gorilla” o “scimmia” nessun risultato : “Censurate perché mostravano immagini di neri” : Cerchi “gorilla” e compare un tuo scatto in compagnia di un amico. La tecnologia di riconoscimento delle immagini, che un giorno molte aziende sperano di utilizzare per i sistemi di guida autonoma o per implementare le funzionalità degli assistenti personali, al momento è ancora molto lontana dall’essere perfetta. Una falla nel sistema di Google Foto l’ha scoperta nel 2015 uno sviluppatore di software: il servizio di ...

Sesso - perché a Natale c'è un boom di ricerche hot su Google : Feste religiose e siti hot? Ebbene sì, a quanto pare qualche collegamento c’è. Secondo uno studio condotto dagli scienziati dell'Università dell'Indiana e dell'Instituto Gulbenkian de Ciê...

Intelligenza artificiale : perché Google batte tutti : Secondo la società di ricerca PitchBook, le aziende hanno investito quest'anno 21,3 miliardi di dollari in fusioni acquisizioni per assicurarsi competenze nel settore dell' Intelligenza artificiale . ...

Google ci spiega perché Android 8.0 Oreo aumenterà la sicurezza degli smartphone : Google ci spiega quali sono stati i miglioramenti a livello di sicurezza introdotti con l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Google ci spiega perché Android 8.0 Oreo aumenterà la sicurezza degli smartphone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.