Partiti - le promesse alza-debito : un buco che vale decine di miliardi L'anteprima sul Messaggero Digital : ROMA Sono ?scoperti? per decine di miliardi i programmi economici dei Partiti che chiedono il voto degli italiani il 4 marzo. Le ricette sono diverse, anche se non mancano punti di...

L’analisi - Programmi e promesse elettorali dei Partiti sotto la lente : Sono realistici? Quanto peserebbero sulle casse dello Stato? Ecco l’esame a numeri e coperture sulle proposte di tutti gli schieramenti politici

Iva e spesa pubblica - i vincoli alle promesse dei Partiti : I partiti, tutti, non stanno dicendo la verità sui numeri. Quando fanno promesse elettorali nascondono un dato decisivo: le clausole di salvaguardia, cioè aumenti di tasse futuri già approvati per finanziare spese passate già sostenute. I conti pubblici italiani, ad oggi, incorporano un aumento dell’Iva già stabilito e duraturo, sia nel 2019 che nel 2020: 12,5 miliardi l’anno prossimo e 19,2 miliardi quello dopo. E’ il primo e il più consistente ...

Promesse elettorali - il dibattito fiscale dei Partiti è senza logica : di Roberto Romano Il tema della tassazione dei redditi investe, nella particolare congiuntura economica, lo Stato e l’organizzazione della società e dello stesso Stato. È lecito domandarsi in che modo le forze politiche intendono tassare i redditi e come affrontano il tema, sapendo bene che non siamo alla vigilia del 1963 quando si insediò la Commissione per la riforma tributaria presieduta da Cosciani. Il dibattito politico legato alla ...

Figli - no tax area - progressività : le promesse dei Partiti sull'Irpef : Benefici dal Pd solo per nuclei con prole, redditi bassi puniti da M5S senza 80 euro, la Lega premia i redditi alti più di FI. L’Irpef occupa ormai stabilmente il centro del dibattito fiscale in vista delle elezioni. Ma gli effetti sono da valutare su tre snodi cruciali: la progressività, le ricadute sulle famiglie e sull’equità della distribuzione dei pesi. E i numeri rivelano sorprese...

Bruxelles avverte i Partiti sulle promesse elettorali : serve continuità nelle riforme : C’è un sottile messaggio elettorale tra le righe delle previsioni economiche invernali diffuse dalla Commissione europea. E suona un po’ come un avvertimento a chi fa promesse da libro dei sogni. Perché Bruxelles vede sì una ripresa più forte per il 2018 (dall’1,3% stimato in autunno si è passati all’1,5%), ma con una precisazione: le stime valgono...

La campagna elettorale per le Elezioni politiche 2018 è in pieno svolgimento e tutti i partiti provano a ottenere voto con le promesse più o meno realistiche che riescono a trovare. Che dire della scuola? Per il PD la scuola è stato un banco di prova, che come ben di vede, non è riuscito a […]

Elezioni - tasse e promesse elettorali : cosa propongono i Partiti in vista del voto 2018 : "Le tasse sono una cosa bellissima": dieci anni fa l'infelice uscita dell’allora ministro delle finanze Tommaso Padoa Schioppa scatenò un putiferio di violente reazioni...

Elezioni - Cei ai Partiti : fare promesse non mantenibili è immorale : Il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha invitato i politici alla sobrietà, nelle parole e nei comportamenti. "La campagna elettorale sta rendendo serrato il dibattito, ma non si può ...

Elezioni - la Cei ammonisce i Partiti : “Le promesse a vuoto sono immorali. Stop ai discorsi sulla razza e cultura della paura” : “Immorale” lanciare promesse “che già si sa di non riuscire a mantenere”. E necessario “reagire a una cultura della paura“, che non può “mai tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare discorsi sulla razza” che si credeva “sepolti definitvamente”. È l’invito del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in vista delle Elezioni politiche nelle quali, sottolinea, la ...

Al mercato delle promesse elettorali. Quanto ci costano davvero i programmi economici dei Partiti : Lega e Forza Italia sono fiduciosi di raccogliere i fondi per finanziare queste promesse dall'emersione dell'economia sommersa come conseguenza della riduzione di imposte, adeguamenti delle spese ...

ELEZIONI E FINANZA/ Il trucco dietro le promesse dei Partiti : La campagna elettorale è appena iniziata, ma le promesse mirabolanti da parte dei partiti non mancano. Resta da capire chi le pagherà. Il commento di UGO ARRIGO(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 06:02:00 GMT)ELEZIONI E FINANZA/ Le carte che ci condannano (e che vengono ignorate dai candidati), di G. SapelliFINANZA/ Un nuovo allarme per l'Italia, di C. Pelanda

SONDAGGIO Partiti e programmi - i dubbi degli italiani : promesse inattendibili : Che relazione esiste tra promesse elettorali ed elettori? In pochi ci credono. In molti vorrebbero che fossero vere. È in questa relazione tra ragione e sentimento, tra speranza e disincanto, che si ...

Elezioni - promesse e giravolte. Le mosse dei Partiti Video : 3 Il promessificio è cominciato e ha coinvolto tutti, senza distinzioni. Dall’abolizione del canone Rai al Jobs Act, dalla Legge Fornero allo Spesometro, dalle tasse universitarie all’obbligo sui vaccini. Chi più ne ha più ne metta, insomma. In questa prima tranche di campagna elettorale i partiti si sono sfidati con la loro unica arma a disposizione: fare il solletico ai malumori dell’elettorato puntando alla cancellazione dei ...