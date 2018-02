Papa Francesco | ' Soldi e carriera non sono la felicità'

La scure del Papa su preti e vescovi pedofili : Francesco più duro di Benedetto. Ecco cosa cambia nella Chiesa : La tutela dei minori resta una sfida operativa per ridare credibilità alla testimonianza cristiana e fiducia alla figura del sacerdote come persona di cui potersi fidare come di nessun altro al mondo. ...

Vaticano - altro fallimento di Papa Francesco : alla Sacra Rota il prete-giudice è un pedofilo

Papa Francesco : Paolo VI sarà santo quest'anno : Roma, 17 feb. , askanews, 'Paolo VI sarà santo quest'anno': lo ha detto Papa Francesco. La sala stampa della Santa Sede ha infatti reso note oggi le parole che il Papa ha scambiato giovedì mattina, ...

Papa Francesco : non so usare i social - non ho neanche il telefonino : Roma, 17 feb. , askanews, 'Non so usare i social, non ho neanche il telefonino': è la confessione di Papa Francesco, consegnata ai sacerdoti romani incontrati giovedì. Rispondendo ad alcune domande, ...

Papa Francesco ha rinnovato la commissione speciale per combattere gli abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha annunciato il rinnovo della Pontificia commissione per la Tutela dei Minori (PCTM), una commissione speciale per combattere gli abusi sessuali nella Chiesa, che era stata istituita dallo stesso Papa nel 2014 e il cui mandato era scaduto alla The post Papa Francesco ha rinnovato la commissione speciale per combattere gli abusi sessuali nella Chiesa appeared first on Il Post.

Papa Francesco : Paolo VI sarà proclamato santo entro l'anno - : L'annuncio del pontefice durante un incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani. Poi scherza coi preti e dice: "Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!"

Roma - le Acli aderiscono alla giornata di digiuno proclamata da Papa Francesco

Papa Francesco rinnova la Commissione sugli abusi : entrano le vittime e Telefono azzurro - il cardinale O'Malley confermato presidente : Nella Pontificia Commissione per la tutela dei minori entrano le vittime di abusi sessuali. Bergoglio ha rinnovato la Commissione, riconfermando sette membri mentre sei personalità entrano per la prima volta nella stessa Commissione.I nuovi commissari sono: Benyam Dawit Mezmur (Etiopia), Sr. Arina Gonsalves (India), Neville Owen (Australia), Sinalelea Fèao (Tonga), Myriam Wijlens (Paesi Bassi), Ernesto Caffo (Italia), fondatore e ...

Lamborghini Huracán - In mostra l'esemplare di Papa Francesco : Era stata donata a Papa Francesco lo scorso 15 novembre, e ora la Lamborghini Huracán RWD con livrea "vaticana" (bianca e decorata con fregi gialli) è stata trasportata al Museo della Casa di Sant'Agata Bolognese. Il bolide del Santo Padre, come già annunciato al momento della consegna, il 12 maggio 2018 sarà messa all'asta per beneficenza da RM Sothebys al Grimaldi Forum di Montecarlo. Il ricavato sarà così suddiviso: il 70% alla ...

Papa Francesco/ “Siti mi accusano di eresia? Non li leggo ma prego per loro”. E lancia nuovo ‘Motu proprio’ : nuovo "Motu proprio" Papa Francesco: "niente pensionamento automatico a 75 anni per Cardinali, nunzi curiali, Vescovi". Decide Bergoglio, "non leggo siti che mi danno dell'eretico"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:52:00 GMT)