Papa Bergoglio confessa di non avere il telefonino e di non saper usare i

Programmi TV di stasera - domenica 11 febbraio 2018. Su Canale5 Chiamatemi Francesco - il film su Papa Bergoglio. Tornano Le Iene : Rodrigo De la Serna in Chiamatemi Francesco Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa A tre settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo, i tre maggiori schieramenti politici che si contendono i voti degli Italiani saranno ospiti di Che Tempo che Fa. Si parte questa sera con Alessandro Di Battista per il Movimento 5 Stelle, domenica 18 e 25 febbraio sarà la volta invece dei candidati indicati rispettivamente dal centrodestra e dal centrosinistra. ...

Chiamatemi Francesco - Papa Bergoglio/ Film Canale 5 - come seguirlo in diretta streaming : Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente, il Film in onda su Canale 5 oggi sulla storia di Jorge Maria Bergoglio. Nel cast: Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández e Muriel Santa Ana, (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:02:00 GMT)

CHIAMATEMI FRANCESCO - Papa BERGOGLIO/ Film Canale 5 - curiosità e trama : tratto direttamente dalla biografia : CHIAMATEMI FRANCESCO - Il PAPA della gente, il Film in onda su Canale 5 oggi sulla storia di Jorge Maria BERGOGLIO. Nel cast: Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández e Muriel Santa Ana, (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 19:25:00 GMT)

Chiamatemi Francesco/ Il film su Papa Bergoglio : dalla dittatura alla misericordia (oggi - Canale 5) : Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente, il film in onda su Canale 5 oggi sulla storia di Jorge Maria Bergoglio. Nel cast: Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández e Muriel Santa Ana, (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Programmi TV di stasera - domenica 11 febbraio 2018. Su Canale5 Chiamatemi Francesco - il film su Papa Bergoglio. Tornano Le Iene : Rodrigo De la Serna in Chiamatemi Francesco Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa A tre settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo, i tre maggiori schieramenti politici che si contendono i voti degli Italiani saranno ospiti di Che Tempo che Fa. Si parte questa sera con Alessandro Di Battista per il Movimento 5 Stelle, domenica 18 e 25 febbraio sarà la volta invece dei candidati indicati rispettivamente dal centrodestra e dal centrosinistra. ...

Erdogan a Roma/ Terminata Udienza con Papa Francesco : il dono di Bergoglio simbolo di pace : Erdogan a Roma, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. pace, Gerusalemme, terrorismo e polemiche contro la Turchia(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Don Tonino Bello - Papa Francesco a Molfetta/ Visita di Bergoglio per l'anniversario del vescovo col grembiule : Don Tonino Bello, Papa Francesco a Molfetta il prossimo 20 aprile per l'anniversario della morte del vescovo col grembiule: chi era il servo di Dio.

Papa/ Julián Carrón in udienza da Bergoglio : il nostro impegno con i giovani : Oggi il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione è stato ricevuto in udienza da PAPA Francesco. L'intervista di Adriana Masotti di Vatican News(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:35:00 GMT)

Vaticano - Papa Francesco e la bastonata di Vittorio Feltri : 'Speriamo non clonino Bergoglio' : Gli opinionisti di mezzo mondo si scatenarono chi per dire che simile operazione era orrenda e chi, invece, per dire che si erano aperte prospettive interessanti per l' umanità. Poi, come sempre in ...

"Papa Bergoglio ha una visione pragmatica della religione" : Qualcuno dovrà pur rilevare un giorno che quel libro, scritto nel '68 tutt'ora vendutissimo in tutto il mondo, dice il contrario di ciò che dicono Vangeli e Dogma. Quel libro fu confermato dal suo ...

CARD. O’MALLEY VS Papa FRANCESCO/ Pedofilia - “parole di Bergoglio su vescovo Barros scoraggiano vittime abusi” : Cardinale Sean O'Malley critica PAPA FRANCESCO sul caso del vescovo di Osorno, Juan Barros: Pedofilia, "le parole di difesa sul vescovo scoraggiano le vittime di abusi"(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:09:00 GMT)

Cile - poliziotta cade da cavallo durante il passaggio di Papa Francesco. Bergoglio stupisce tutti e reagisce così : Papa Francesco è sceso dalla Papamobile per assistere una agente della polizia che era caduta dal suo cavallo durante il passaggio del convoglio Papale ad Iquique, in Cile. La poliziotta è caduta vicino alla Papamobile, per cui Bergoglio ha chiesto di fermate il veicolo ed è sceso per aiutare la donna. Un’ambulanza è accorsa per portare via l’agente e il Papa ha ripreso il suo cammino L'articolo Cile, poliziotta cade da cavallo ...

Papa Francesco in Perù e Cile/ Diretta streaming video : poliziotta caduta da cavallo - Bergoglio la soccorre : Papa Francesco in Cile e Perù, Diretta streaming video: Santa Messa e programma di oggi 18 gennaio 2018. Celebra matrimonio in aereo tra hostess e steward, per la 1a volta nella storia(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 19:20:00 GMT)

Poliziotta cade da cavallo al passaggio del Papa - Bergoglio scende dall’auto e la soccorre : Poliziotta cade da cavallo al passaggio del Papa, Bergoglio scende dall’auto e la soccorre La Poliziotta disarcionata dal cavallo proprio nel momento esatto del passaggio del Papa ad Iquique. L’autista della Papamobile costretto a fare una sterzata improvvisa per evitare l’impatto.Continua a leggere La Poliziotta disarcionata dal cavallo proprio nel momento esatto del passaggio del […] L'articolo Poliziotta cade da cavallo al ...