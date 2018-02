Pallamano | Coppa Italia 2018 | vince il Pressano! Bolzano sconfitto in finale 26-20

oasport

(Di domenica 18 febbraio 2018) Va al Pressano l’edizionedelladimaschile, al termine di unamolto avnte contro il, conclusasi con il punteggio di 26-20, conquistando il primo trofeo della sua storia nella splendida cornice del Pala SanGiacomo di Conversano, teatro ideale della kermesse. Avvio di gara in favore degli altoatesini, capaci di blindare la porta difesa da Mate Volarevic, realizzando un filotto di quattro reti consecutive, e costringendo le “vespe” a sbloccarsi solamente dopo undici minuti. A questo punto si svegliano finalmente i giallo-neri, che escono dal torpore e mettono a segno altre quattro reti consecutive, passando in vantaggio sul 5-4, trascinati da uno straripante Alessandro Dallago. I campioni d’abbozzano una reazione, si tengono a galla, ma neldi frazione commettono qualche errore di troppo in fase ...