Pagelle Torino-Juventus | voti Fantagazzetta | Alex Sandro e Bernardeschi illuminano

Torino-Juventus - le Pagelle : Alex Sandro decisivo - Douglas Costa in ombra : Szczesny 6 Una sola parata vera su Iago Falque, controlla una conclusione di Obi e un colpo di testa di De Silvestri De Sciglio 6,5 Nessuna incertezza sulla fascia, chiusure e ripartenze senza sosta, ...

Torino-Juventus - le Pagelle : Bernardeschi in grande crescita - Belotti dove sei? : Notizie sul tema Highlights Torino-Juventus 0-1, VIDEO gol del derby: decide Alex Sandro Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Torino-Juventus Primavera, gesto vergognoso di ...

Pagelle Torino-Juventus 0-1 : che impatto Bernardeschi : 1/24 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Pagelle / Torino-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Pagelle Torino-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della 25^ giornata di Serie A. Chi saranno i migliori e i peggiori in campo al Derby della Mole?.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Pagelle Torino-Udinese 2-0 : è tornato Belotti : Pagelle Torino-Udinese – Il Torino non fallisce l’appuntamento con la vittoria nell’importante scontro diretto per l’Europa con l’Udinese, una delle squadre più in forma del campionato. I friulani cominciano meglio e passano in vantaggio con Barak ma il goal viene annullato da Var. I granata si svegliano e trovano la rete dell’1-0 con N’Koulou su colpo di testa. Nella ripresa i bianconeri sembrano non ...

Pagelle Torino-Udinese 2-0 : è tornato Belotti - : Pagelle Torino-Udinese – Il Torino non fallisce l’appuntamento con la vittoria nell’importante scontro diretto per l’Europa con l’Udinese, una delle squadre più in forma del campionato. I friulani cominciano meglio e passano in vantaggio con Barak ma il goal viene annullato da Var. I granata si svegliano e trovano la rete dell’1-0 con N’Koulou su colpo di testa. Nella ripresa i bianconeri sembrano non ...

Pagelle Sampdoria-Torino 1-1 - Torreira sblocca il match : Pagelle Sampdoria-Torino 1-1 – Si è conclusa la prima gara valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo si sono affrontate Torino e Sampdoria in una gara che ha dato spettacolo già dai primi minuti, partita che finisce in parità, un risultato giusto per quanto visto in campo. Inizio positivo per la squadra di Walter Mazzarri che va ad un passo dal gol con Iago Falque poi la reazione della Sampdoria che trova subito il ...

Pagelle Torino-Benevento 3-0 - dominio per la squadra di Mazzarri : Pagelle Torino-Benevento, dominio per la squadra di Mazzarri – Il Torino è cambiato dopo l’arrivo in panchina di Walter Mazzarri, 7 punti nelle prime tre partite per l’ex Napoli. Tutto facile nella gara contro il Benevento, il club granata è stato anche favorito dall’ingenua espulsione da parte del portiere Belec, in gol Iago Falque, Niang ed Obi, per la squadra di De Zerbi adesso le cose si mettono male. Finisce ...

Pagelle Sassuolo-Torino 1-1 : finalmente Berardi - Niang e Falquè non pervenuti : Pagelle Sassuolo-Torino – Il Torino, dopo il successo ottenuto contro il Bologna, cade di nuovo nella solita pareggite che ha di fatto causato l’esonero di Mihajlovic. I granata non vanno oltre l’1-1 a Reggio Emilia con il Sassuolo e a recriminare sono proprio i neroverdi che nella ripresa hanno avuto più di un’occasione per vincere il match. La squadra di Mazzarri non approfitta delle sconfitte di Atalanta e Fiorentina e ...

Le Pagelle di Torino-Bologna : Niang rompe il ghiaccio - Pulgar sbaglia tutto : TORINO SIRIGU 7 Nel primo tempo sporca i guanti solo per deviare in corner una punizione di Verdi. In avvio di ripresa para a Pulgar il primo rigore della sua avventura granata. DE SILVESTRI 7 Il ...

Pagelle / Torino Bologna (3-0) : i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : PAGELLE Torino Bologna (3-0): i voti della partita di Serie A valida per la 20^ giornata all'Olimpico. I nostri giudizi su migliori e peggiori in campo all'Olimpico (6 gennaio)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:12:00 GMT)

Pagelle Torino-Bologna 3-0 : Niang è tornato : 1/14 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Torino-Bologna 3-0 - Pagelle - voti e highlights 20^ giornata : De Silvestri - Niang e Iago Falque per il tris granata (VIDEO) : Torino-Bologna 3-0, pagelle, voti e highlights 20^ giornata: De Silvestri, Niang e Iago Falque per il tris granata (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Bologna 3-0 pagelle, voti E highlights 20^ giornata – Buona la prima per Walter Mazzarri alla guida del Torino. I granata battono infatti 3-0 il Bologna grazie alle reti di De Silvestri, ...

Pagelle/ Torino Bologna : i voti della partita (Serie A 2017-2018 20^ giornata - primo tempo) : Pagelle Torino Bologna: i voti della partita di Serie A valida per la 20^ giornata all'Olimpico. I nostri giudizi su migliori e peggiori in campo (6 gennaio)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 13:27:00 GMT)