Pagelle Atalanta-Fiorentina 1-1 | Petagna batte un colpo

Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 - Pagelle e tabellino : Borussia Dortmund-Atalanta, andata sedicesimi di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Crotone-Atalanta 1-1 : pasticcio Berisha - Palomino gela lo ‘Scida’ : Pagelle Crotone-Atalanta – Si è conclusa la gara di campionato tra Crotone ed Atalanta, le difficili condizioni del campo non hanno permesso alle due squadre di esprimere tutte le qualità. La partita è stata a rischio rinvio fino a poche ore prima dell’inizio a causa di un temporale, poi la decisione di giocare ma la partita è stata condizionata dalla pioggia. Quando la gara sembrava indirizzata verso il pareggio, clamoroso errore di ...

Pagelle Atalanta-Chievo 1-0 - partita non entusiasmante : Pagelle Atalanta-Chievo, partita non entusiasmante – Sono andate in archivio le gare delle 15 valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in generale grandi emozioni e colpi di scena, non si può dire lo stesso della gara tra Atalanta e Chievo. La squadra di Gasperini sta disputando una stagione entusiasmante in tutte le competizioni ma oggi è sembrata meno lucida del solito, partita ‘difensiva’ per gli uomini di ...

Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 - Coppa Italia 2018. Higuain scatenato - Buffon miracoloso. Pesa l’errore di Gomez : La Juventus ha espugnato il campo dell’Atalanta, vincendo la semifinale d’andata della Coppa Italia per 1-0. A decidere è stata la rete di Gonzalo Higuain, dopo soli due minuti di gioco. I bianconeri hanno quindi messo già una serie ipoteca sulla qualificazione alla finale: ai bergamaschi servirà un’impresa al ritorno. Di seguito le Pagelle di Atalanta-Juventus 0-1. ATALANTA (3-4-1-2) Berisha 6 – Higuain lo ...

Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 : Buffon è un muro : Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 – Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa ...

