Oscar | tra attrici McDormand favorita

Tonya - il trailer con una Margot Robbie da Oscar - Best Movie : ... sbarca in Rete il trailer in italiano La trama: conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale. Il ...

Guillermo Del Toro presidente della Mostra di Venezia - prima però la corsa verso gli Oscar : Guillermo Del Toro presidente. La 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha scelto. Per l’edizione che si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre 2018, il regista messicano, Leone d’Oro 2017 per The shape of water sarà il presidente della giuria che assegnerà l’ambito premio festivaliero tra i lungometraggi in anteprima mondiale. La scelta del direttore del Festival, Alberto Barbera. è qualcosa di più di un ...

Oscargreen- un abruzzese tra i vincitori! : Per Giulio Federici,direttore regionale,l'agricoltura è un settore che non si limita alla semplice coltivazione del fondo:è un settore importante dell'economia che può dare, se praticato con passione ...

Campioni dell'ortofrutta italiana 2017 : associata Cia dell'Umbria tra gli 11 Oscar : (UNWEB) E' Isabella Dalla Ragione: ritirerà il premio alla Reggia di Caserta il 19 gennaio Isabella Dalla Ragione, associata alla Cia dell'Umbria, già tra i vincitori del premio Bandiera Verde, ...

Corsa agli Oscar : Oldman e Kruger tra i favoriti : Lui, inglese, classe 1958, uno dei migliori attori della sua generazione, con una carriera da camaleonte, tra teatro, televisione e cinema. Lei, tedesca, classe 1976, innamorata di Parigi e New York ...

Svelati trailer e data première di The Handmaid's Tale 2 - Il racconto dell'ancella : guest star da Oscar della seconda stagione : Poco dopo, arriverà anche in Italia, come sempre in anteprima assoluta sul servizio streaming TIM Vision

Corsa agli Oscar : Oldman e Kruger tra i favoriti : Lui, inglese, classe 1958, uno dei migliori attori della sua generazione, con una carriera da camaleonte, tra teatro, televisione e cinema. Lei, tedesca, classe 1976, innamorata di Parigi e New York ...

Svelati trailer e data première di The Handmaid’s Tale 2 - Il racconto dell’ancella : guest star da Oscar della seconda stagione : Hulu ha finalmente annunciato la data della première di The Handmaid's Tale 2 - Il racconto dell'ancella, la pluripremiata serie che ha trionfato all'ultima edizione degli Emmy Awards e più di recente ai Golden Globes, consacrando Elizabeth Moss come una delle più Talentuose attrici della sua generazione. Il dramma distopico sulla condizione femminile, mai così attuale nell'era delle battaglie di #MeToo arrivate sui palcoscenici dei grandi ...

Via col vento - un cult da Oscar tra ragione e sentimento : “Dopotutto, domani è un altro giorno”. Forse non avrete mai visto per intero Via col vento, film cult del 1939 prodotto da David O. Selznick e girato da Victor Fleming, ma avrete sicuramente sentito la frase più famosa e iconica dell’intero lungometraggio. Uno di quei film che ha segnato un’epoca, considerato uno dei migliori 100 della storia del cinema e che Rete Quattro ritrasmette lunedì 1 gennaio alle 20.30. Via col ...

Oscar 2017 – Lo Sportivo Straniero dell’anno è… Un podio da urlo - tra i Fenomeni del Pianeta : OA Sport assegna l’ultimo OSCAR per la stagione 2017 che volge al termine. Non soltanto Italia nei nostri premi di fine anno perché è giusto conferire un riconoscimento anche al miglior Sportivo Straniero dell’anno, la stella non azzurra che è brillata più di tutti. Questo il nostro podio. Roger Federer, welcome back: sei tu lo Sportivo Straniero dell’anno! È tornato a incantare, ha sbalordito, ha emozionato, ci ha fatto ...

VIDEO – Il volley sbarca al cinema! The Miracle Season - nuovo film sul volley con un Premio Oscar : tratto da una storia vera : Incredibile ma vero: la pallavolo sbarca al cinema. Non sono tanti i film in cui il volley è protagonista, anzi probabilmente non ce ne sono proprio. A differenza di boxe, baseball, ciclismo, calcio non si ricordano grandi capolavori che parlano di questo sport. Hollywood se ne è ha accorta e ha deciso di correre ai ripari: il 13 aprile uscirà nelle sale americane The Miracle Season, diretto da Sean McNamara e con protagonisti il Premio Oscar ...

Oscar - il film italiano 'A Ciambra' escluso dalle nomination : ecco i 9 finalisti per il miglior film straniero : 'A Ciambra', il lungometraggio italiano candidato all'Oscar come miglior film straniero, non ha raggiunto la nomination finale. Il film è stato escluso dalla lista dei nove finalisti che si ...

Oscar 2018 - ecco i cinque film stranieri che si giocano la nomination (non c’è ‘A Ciambra’) : Delusione per Jonas Carpignano: A Ciambra non entrerà nella cinquina dei migliori film in lingua straniera ai prossimi Academy Awards. A indicarlo è la shortlist divulgata nottetempo contenente i 9 titoli dai quali saranno estratti i fab five nominati all’Oscar. Amarezza tricolore, quindi, ma soprattutto di qualità, giacché l’opera seconda del regista italo-americano era senza dubbio meritevole almeno quanto se non maggiormente rispetto ad altre ...

Niente Oscar per A Ciambra - escluso dalla lista dei film stranieri : ROMA – Delusione Oscar per A Ciambra. Il film, scritto e diretto da Jonas Carpignano, è stato escluso dalla lista delle 9 pellicole straniere. L’illusione è durata solo tre mesi. A settembre A Ciambra era stato, infatti, candidato per rappresentare l’Italia ai premi che si terranno il prossimo 4 marzo a Los Angeles. Una notizia […] L'articolo Niente Oscar per A Ciambra, escluso dalla lista dei film stranieri sembra essere il primo su ...