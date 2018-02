Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutte le gare di oggi domenica 18 febbraio e gli

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 18 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang (18 FEBBRAIO) L’Italia non ha grandi chance di medaglia nella giornata di domani, domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono poche le nostre possibilità di salire sul podio: servono infatti due autentiche imprese alla staffetta di sci di fondo e ai ragazzi del gigante. Lukas Hofer e Dominik Windisch sono delle mine vaganti nella mass ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 18 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 01:05:00 GMT)

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sfida aperta nello slopestyle. Andri Ragettli il favorito : Tutto pronto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per assegnare il titolo dello slopestyle, disciplina di sci Freestyle. Nella notte italiana spazio alle qualificazioni e poi alla Finale che assegnerà le medaglie. A Sochi 2014 arrivò una clamorosa tripletta a stelle e strisce, questa volta la musica dovrebbe cambiare. Si preannuncia un gara decisamente equilibrata anche se con un annunciato favorito: lo svizzero Andri Ragettli che ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Simone Bertazzo punta alla top-10 nel 4 : Sono arrivati in quel di PyeongChang anche gli uomini del bob: quattro (più una riserva) i rappresentanti del Bel Paese, che si schiereranno a via proprio della prova del 4 alle Olimpiadi Invernali. alla guida ci sarà un veterano di questo sport, il maggior esponente italiano della disciplina in questo ultimo periodo: Simone Bertazzo. Con lui anche Simone Fontana, Lorenzo Bilotti, Mattia Variola e Francesco Costa. Siamo alla quarta ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti contro Jonathon Lillis negli aerials. Sfida con Qi e Jia - out Kushnir : Domani domenica 18 febbraio si assegnerà il titolo degli aerials maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci Freestyle è pronta per incoronare un nuovo Campione visto che il bielorusso Anton Kushnir, grande favorito della vigilia, è stata clamorosamente eliminato in qualifica insieme al russo Maxim Burov, leader di Coppa del Mondo. I riflettori saranno dunque puntati su Jonathon Lillis, campione del Mondo in ...

Olimpiadi Invernali 2018/ Risultati live - medagliere : Nao Kodaira vs Vanessa Herzog nello speed skating : OLIMPIADI INVERNALI Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Arianna Fontana delude nella finale dei 1500 metri short track, clamoroso oro Lestecka nel super-G(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:56:00 GMT)

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo sui 500 metri femminili. Sarà Nao Kodaira contro Vanessa Herzog? : ... favorita numero uno la nipponica Nao Kodaira , ma Le avversarie non mancano: la giapponese ha vinto tutte le sette prove di Coppa del Mondo alla quale ha partecipato, ma ha saltato Erfurt , scelta ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo sui 500 metri femminili. Sarà Nao Kodaira contro Vanessa Herzog? : Oltre ai quarti di finale del team pursuit maschile, domani lo Speed skating vedrà anche la finale dei 500 metri femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: favorita numero uno la nipponica Nao Kodaira, ma… Le avversarie non mancano: la giapponese ha vinto tutte le sette prove di Coppa del Mondo alla quale ha partecipato, ma ha saltato Erfurt, scelta non compiuta ad esempio dall’olandese Jorien ten Mors, che ha poi vinto ...

Spped skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo sui 500 metri femminili. Sarà Nao Kodaira contro Vanessa Herzog? : Oltre ai quarti di finale del team pursuit maschile, domani lo speed skating vedrà anche la finale dei 500 metri femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: favorita numero uno la nipponica Nao Kodaira, ma… Le avversarie non mancano: la giapponese ha vinto tutte le sette prove di Coppa del Mondo alla quale ha partecipato, ma ha saltato Erfurt, scelta non compiuta ad esempio dall’olandese Jorien ten Mors, che ha poi vinto ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Finlandia vale il primato - la Repubblica Ceca vuole l’en plein con la Svizzera : Domani il torneo olimpico di Hockey su ghiaccio maschile vedrà disputarsi le ultime quattro partite valide per la fase a gironi. Dopo questa fase, quattro squadre andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre otto passeranno precedentemente per una fase playoff. Nel gruppo C, i primi due posti sono già definiti. Svezia e Finlandia si affrontano per decretare chi delle due sarà la leader del girone. I campioni in carica hanno appena ...

Olimpiadi Invernali 2018 - l'incredibile storia di Ester Ledecka : Ma già nel 2013 ha vinto due medaglie d'oro ai Campionati del mondo juniores di Erzurum. Già il suo approdo ai Giochi Giochi olimpici Invernali di Pyeongchang 2018 è stata una sorpresa, presentandosi ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - serve la gara perfetta per il podio. Se si tiene nelle prime tre frazioni… : De Zolt, Albarello, Vanzetta, Fauner. Oppure Valbusa, Di Centa, Piller Cotter, Zorzi. Quando si parla di gara perfetta nella staffetta 4×10 km, si può chiedere tranquillamente a questi otto signori che hanno portato per due volte lo’Italia sul gradino più alto del podio in contesti tutt’altro che semplici. L’obiettivo domattina, per l’Italfondo maschile, non è l’oro, quello è roba per giganti nordici con scritto Norge sulla tuta. Con una ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mina vagante Luca De Aliprandini. Attaccare senza nulla da perdere. E se gli altri sbagliano… : Scocca l’ora delle gare tecniche per lo sci alpino maschile a PyeongChang 2018. La prima gara sarà il gigante: sarà molto difficile per l’Italia puntare al podio, con mostri sacri come Marcel Hirscher, Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen ma se nel quartetto azzurro c’è uno sciatore in grado di provarci quello è Luca De Aliprandini. Classe 1990, trentino, vivrà a 27 anni la sua prima Olimpiade. Il giusto premio alla ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist ed i partecipanti di tutte le nazionali alla staffetta maschile : Sarà un’alba davvero emozionante quella di domani: è in arrivo la staffetta 4x10km maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. La “gara delle gare” che ha sempre regalato grandi emozioni ed imprese che, spesso, hanno addirittura scritto la storia dello sport, anche italiano, e non solo invernale. Anche in questa occasione (la partenza è fissata alle 7.15 italiane, le 15.15 locali) si annuncia una gara ...