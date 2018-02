Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Lindsey Vonn sparge le ceneri del nonno in pista

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i quarti di finale del team pursuit femminile. Giappone favorito numero uno : Dopo la delusione odierna nel team pursuit maschile, con l’Italia che correrà per il quinto posto, domani toccherà alle donne cimentarsi nella stessa specialità dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella giornata di domani però, quando saranno in programma i quarti di finale, non ci sarà in gara l’Italia. La selezione favorita numero uno è quella del Giappone, vincente in tutte e tre le tappe di Coppa del ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - quando tornerai a vincere una medaglia? Le chance degli azzurri nella seconda settimana : L’Italia non vince una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 da venerdì notte quando Michela Moioli trionfava nello snowboardcross: il nostro medagliere è fermo a 2 ori, 1 argento e 3 bronzi. Nel frattempo siamo scivolati in dodicesima posizione e ritornare in top ten è sempre più difficile. Il digiuno di podi si protrarrà per il nostro Paese anche nella giornata di domani: sicuramente lunedì 19 febbraio non potremo ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Guignard-Fabbri a caccia della top 10 : Dopo aver assistito solo da spettatori alla gara del Team Event, i danzatori sul ghiaccio Charléne Guignard e Marco Fabbri con la short dance prevista questa notte daranno ufficialmente il via alla loro seconda Olimpiade. Gli atleti delle Fiamme Azzurre allenati da Barbara Fusar Poli sono reduci da dei risultati stagionali in costante crescita. Prendendo in esame le tappe di Grand Prix e i Campionati Europei di Mosca si nota infatti un certo ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mulder guida la truppa olandese sui 500m - Nenzi unico azzurro al via : E’ tempo ancor di velocità sull’ovale ghiacciato di PyeongChang: spazio ai 500 metri maschili validi per i Giochi Olimpici 2018. Si preannuncia una gara altamente equilibrata in cui, come al solito, la truppa olandese vorrà recitare il ruolo della protagonista e magari provare a ripetere Sochi quando il podio fu tutto arancione. 4 anni fa fu Michel Mulder a monopolizzare la scena, accompagnato in quella magica gara per i colori ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Curling - Italia beffata nell'extra end : la Gran Bretagna stende gli azzurri 7-6 : Quattro sconfitte per l'Italia del Curling alle Olimpiadi Invernali 2018, gli azzurri si arrendono 7-6 all'extra end e scendono al settimo posto Un'altra volta è fatale l'ultima stone agli azzurri ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il calendario della seconda settimana. Programma - orari e gare da podio da lunedì 19 a domenica 25 ... : I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, fruibilità ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : 15 punti di sutura per Davide Bresadola! A rischio la gara a squadre : Davide Bresadola si è procurato una ferita lacero-contusa al gomito sinistro durante la prima manche della gara dal trampolino HS 140 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’infortunio ha portato a ben 15 punti di sutura e anche a una contusione della regione glutea. Il trentino si è sottoposto a ulteriori accertamenti al termine dei quali sapremo se potrà partecipare alla prova a squadre di Salto con gli sci in programma domani ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (lunedì 19 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : L’Italia non ha speranza di medaglie nella giornata di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il quartetto di curling si gioca il tutto per tutto contro la Corea del Sud, Nenzi sarà impegnato sui 500m di speed skating. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il calendario della seconda settimana. Programma - orari e gare da podio da lunedì 19 a domenica 25 febbraio : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono giunte al giro di boa: si è conclusa la prima settimana di questa pirotecnica edizione dei Giochi. Sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud lo spettacolo non è mancato, abbiamo potuto assistere a grandi sfide e duelli, tante sorprese ed emozioni hanno tenuto banco nei primi nove giorni che hanno fatto seguito alla palpitante Cerimonia d’Apertura. Ora entriamo nel momento caldo della ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia perde all’extra-end contro la Gran Bretagna - serve l’impresa per le semifinali : Questa volta l’extra-end è fatale, l’Italia perde per 7-6 contro la Gran Bretagna nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La situazione degli azzurri ora è davvero critica: con due sole vittorie (contro Svizzera e USA) e quattro sconfitte (tre consecutive) all’attivo, il nostro quartetto si trova in settima posizione e la rincorsa verso le semifinali è davvero durissima. Bisognerà battere ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (lunedì 19 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani lunedì 19 febbraio le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 tireranno un po’ di respiro: si assegneranno infatti soltanto tre titoli in una delle giornate più povere di questi 16 giorni di emozioni sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Un lunedì tranquillo che ci catapulterà nel pieno della seconda settimana dei Giochi. Le medaglie finiranno al collo degli atleti impegnati sui 500m maschili di speed skating, nella prova a ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : decima giornata (lunedì 19 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : La decima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è una delle più povere per quanto riguarda l’assegnazione dei titoli. Lunedì 19 febbraio sono infatti in programma soltanto tre finali: i 500m maschili di speed skating, il bob a 2 maschile e la prova a squadre di salto con gli sci. L’Itala non ha ambizioni di medaglia ma attenzione al fondamentale match contro la Corea del Sud nel curling e all’esibizione di Anna ...