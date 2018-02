Olimpiadi Invernali 2018 - Curling | Italia beffata nell' extra end | la Gran Bretagna

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il calendario della seconda settimana. Programma - orari e gare da podio da lunedì 19 a domenica 25 ... : I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, fruibilità ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : 15 punti di sutura per Davide Bresadola! A rischio la gara a squadre : Davide Bresadola si è procurato una ferita lacero-contusa al gomito sinistro durante la prima manche della gara dal trampolino HS 140 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’infortunio ha portato a ben 15 punti di sutura e anche a una contusione della regione glutea. Il trentino si è sottoposto a ulteriori accertamenti al termine dei quali sapremo se potrà partecipare alla prova a squadre di Salto con gli sci in programma domani ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (lunedì 19 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : L’Italia non ha speranza di medaglie nella giornata di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il quartetto di curling si gioca il tutto per tutto contro la Corea del Sud, Nenzi sarà impegnato sui 500m di speed skating. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il calendario della seconda settimana. Programma - orari e gare da podio da lunedì 19 a domenica 25 febbraio : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono giunte al giro di boa: si è conclusa la prima settimana di questa pirotecnica edizione dei Giochi. Sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud lo spettacolo non è mancato, abbiamo potuto assistere a grandi sfide e duelli, tante sorprese ed emozioni hanno tenuto banco nei primi nove giorni che hanno fatto seguito alla palpitante Cerimonia d’Apertura. Ora entriamo nel momento caldo della ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia perde all’extra-end contro la Gran Bretagna - serve l’impresa per le semifinali : Questa volta l’extra-end è fatale, l’Italia perde per 7-6 contro la Gran Bretagna nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La situazione degli azzurri ora è davvero critica: con due sole vittorie (contro Svizzera e USA) e quattro sconfitte (tre consecutive) all’attivo, il nostro quartetto si trova in settima posizione e la rincorsa verso le semifinali è davvero durissima. Bisognerà battere ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati live e medagliere : curling - azzurri ko : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:11:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (lunedì 19 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani lunedì 19 febbraio le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 tireranno un po’ di respiro: si assegneranno infatti soltanto tre titoli in una delle giornate più povere di questi 16 giorni di emozioni sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Un lunedì tranquillo che ci catapulterà nel pieno della seconda settimana dei Giochi. Le medaglie finiranno al collo degli atleti impegnati sui 500m maschili di speed skating, nella prova a ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : decima giornata (lunedì 19 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : La decima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è una delle più povere per quanto riguarda l’assegnazione dei titoli. Lunedì 19 febbraio sono infatti in programma soltanto tre finali: i 500m maschili di speed skating, il bob a 2 maschile e la prova a squadre di salto con gli sci. L’Itala non ha ambizioni di medaglia ma attenzione al fondamentale match contro la Corea del Sud nel curling e all’esibizione di Anna ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i centesimi condannano il team pursuit azzurro. Tumolero non basta : I centesimi condannano il team pursuit di Speed Skating in quel di PyeongChang (Corea del Sud). Le qualificazioni previste oggi sull’ovale ghiacciato sudcoreano mettevano in palio quattro posti per le semifinali di questi Giochi Olimpiaci Invernali (programmate il 21 febbraio). L’obiettivo era chiaro: ottenere un tempo che rientrasse nella top4 delle otto compagini al via. Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari ci hanno ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il russo Alexander Krushelnytsky positivo al meldonium? Ha vinto il bronzo con la moglie : Alexander Krushelnytsky sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping durante le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il russo, capace di vincere la medaglia di bronzo nel Curling misto insieme alla moglie Anastasia Bryzgalovoy, sarebbe risultato positivo al famigerato Meldonium, sostanza bandita dal 2016 e che portò alla squalifica di moltissimi atleti russi. A parlarne è l’autorevole sito web Sport Express ma non ci sono ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il russo Alexander Krushelnytsky positivo al meldonium? Ha vinto il bronzo con la moglie : Alexander Krushelnytsky sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping durante le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2016. Il russo, capace di vincere la medaglia di bronzo nel Curling misto insieme alla moglie Anastasia Bryzgalovoy, sarebbe risultato positivo al famigerato Meldonium, sostanza bandita dal 2016 e che portò alla squalifica di moltissimi atleti russi. A parlarne è l’autorevole sito web Sport Express ma non ci sono ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte al via la short dance - prova importante per Cappellini-Lanotte : Dopo aver partecipato ad entrambe le prove del Team Event, la coppia di danzatori sul ghiaccio azzurra formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte è pronta a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena di PyeongChang per la short dance, primo segmento della gara di specialità. Per quanto concerne il programma corto (basato su quest’anno sulla combinazione di ritmi latini) gli atleti allenati da Paola Mezzadri, Marina Zueva e Maurizio ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Cynthia Mascitto sostituisce Martina Valcepina sui 1000m : Sorpresa in casa Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Martedì 20 febbraio sono in programma le batterie dei 1000m femminili di speed skating, la nostra Nazionale punterà naturalmente su Arianna Fontana: la Campionessa Olimpica dei 500m andrà a caccia del podio. Alla vigilia doveva essere affiancata da Martina Valcepina ma la mamma volante non sarà al via! Alla 25enne è infatti stata preferita Cynthia Mascitto, 25enne nata a ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch chiudono senza il botto : Con la mass start maschile, sono terminate le gare individuali di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dominik Windisch e Lukas Hofer hanno chiuso la mass start rispettivamente in 17esima e 18esima posizione, appaiati al traguardo con quattro errori a testa. Per analizzare la gara degli azzurri, bisogna partire proprio dai bersagli mancati, troppi per ambire alle medaglie, considerando che il podio è stato formato da atleti con ...