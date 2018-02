Netanyahu mostra il drone abbattuto all' Iran | ' Lo riconoscete? È vostro' Il ministro

Netanyahu : 'Se l'Iran attacca reagiremo'. E mostra il pezzo di un drone abbattuto : Monaco di Baviera - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu fa il suo esordio alla conferenza sulla sicurezza di Monaco e lancia un appello alla comunità internazionale. È tempo di fermare l'Iran. ...

Monaco : Netanyahu attacca Iran e mostra frammento drone

