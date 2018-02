Netanyahu contro Iran Video | la più grande minaccia del mondo | sul palco di

Netanyahu contro l Iran 'Se attaccati - reagiremo' : È un duro attacco quello che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, rivolge all'Iran, definito 'la maggiore minaccia per il nostro mondo' e accusato di 'seminare il terrore in Medio Oriente'. Il ...

Netanyahu contro l’Iran : “Se attaccati reagiremo”. E mostra il pezzo di un drone abbattuto : Duro attacco del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, all’indirizzo dell’Iran, accusato di «seminare il terrore in Medio Oriente» e di voler «stabilire un impero dal Caspio al Mediterraneo». «Israele non consentirà al regime iraniano di farci paura. Agiremo se necessario, non solo conto coloro che ci attaccano, ma contro l’Iran stesso», ha aggi...

Raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane : sei morti | Netanyahu : violata la nostra sovranità : Raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane: sei morti | Netanyahu: violata la nostra sovranità Attacchi aerei israeliani hannocolpito l’aeroporto di Khalkhar nel sud della Siria e undeposito di armi vicino a Damasco dopo che erano già state bombardate basi iraniane per risposta al drone lanciato nel territorio dello Stato ebraico e intercettato. Continua […] L'articolo Raid di Israele in Siria contro postazioni ...

Raid israeliani contro obiettivi iraniani in Siria - Netanyahu avverte : 'Violata la nostra sovranità' : Nuovo picco di tensione in Medioriente: un caccia F16 israeliano è precipitato in Israele dopo essere stato , forse, colpito dalla difesa antiaerea Siriana in un Raid contro "obiettivi iraniani". ...

Netanyahu allo scontro con la Polonia : "La legge sulla Shoah va cambiata". Ma Varsavia tira dritto : Il testo della legge sulla Shoah approvata da un ramo del parlamento polacco "va cambiata". La richiesta arriva dal premier Benyamin Netanyahu che avvisa: "non abbiamo alcuna tolleranza per la falsificazione della verità, per la riscrittura della storia o per la negazione dell'Olocausto". Ma la Polonia ha risposto picche: "non cambieremo nulla nella legge sull'Istituto per la memoria nazionale - ha scritto su twitter la portavoce del ...

Shoah - Netanyahu contro la legge polacca : 'La storia non si cambia' : Il premier israeliano Benyamin Netanyahu condanna la legge in discussione in Polonia sui campi di concentramento nazisti in territorio polacco e sulla restituzione dei beni confiscati agli ebrei e ...

Spiraglio austro-ungarico per Netanyahu contro il 'fronte del rifiuto' (di U. De Giovannangeli) : ... essendo anche loro cittadini ungheresi, sarà pienamente garantita dallo Stato, e ho anche fatto capire chiaramente al primo ministro che il governo ungherese ha una politica basata sulla tolleranza ...

Spiraglio austro-ungarico per Netanyahu contro il "fronte del rifiuto" : La "caccia diplomatica" è iniziata. E al suo centro c'è l'Europa. La posta in gioco è il numero dei Paesi che, sia pur con tempi differenziati, decideranno di seguire l'America nel trasferimento della propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo quest'ultima capitale unica, eterna e indivisibile dello Stato d'Israele. "Siamo certi che altri Paesi seguiranno il presidente Trump", aveva affermato il premier ...

Gerusalemme capitale - scontro tra Macron e Netanyahu : "Fai qualcosa per i palestinesi" : Al termine del vertice bilaterale all'Eliseo, Netanyahu ha ribadito la sua posizione: "Sono contento di essere qui a Parigi, che è la capitale della Francia, come Gerusalemme è la capitale di Israele".

Scontro Macron-Netanyahu - 'Israele congeli le colonie' : L'ira del mondo arabo per la mossa di Trump non si placa e domenica il Parlamento giordano ha votato a favore della revisione del trattato di pace con Israele del 1994 . Intervistato dalla Cnn, ...