NBA | per Devin Booker vittoria e record nella gara da tre punti | nessuno mai come lui a

CoiNBAse Commerce : Plugin per aggiungere criptovalute come metodo di pagamento sugli eCommerce : Coinbase Commerce è un Plugin per i più comuni eCommerce che serve per aggiungere le criptovalute come metodo di pagamento accettato in modo semplice e veloce Cos’è e come funziona Coinbase Commerce? come implementare Coinbase Commerce sul tuo sito Coinbase, il più grosso exchange dove comprare criptovalute in pochi e semplici passi, si evolve e […]

NBA - Kobe Bryant : 'Giocare ai Lakers non è per tutti : qui c'è pressione - qui conta solo vincere' : Con l'All-Star Weekend nella sua città " quella che lo ha adottato e che lui ha orgogliosamente rappresentato per due lunghi decenni nella NBA " Kobe Bryant non poteva non recitare un ruolo da ...

CoiNBAse - popolare sito per comprare criptovalute - ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti : Coinbase, uno dei più grandi e importanti siti per comprare Bitcoin e altre criptovalute, ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti: su Reddit e su altri forum si stanno accumulando molte testimonianze The post Coinbase, popolare sito per comprare criptovalute, ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti appeared first on Il Post.

NBA - Isaiah Thomas e Rajon Rondo espulsi... litigando per Paul Pierce : San Valentino è la festa dell'amore, ma la coppia Isaiah Thomas-Rajon Rondo ha voluto festeggiare a modo suo il 14 febbraio. Uno scontro che si è protratto per quasi tutto il primo quarto sul parquet, ...

NBA : Portland supera Golden State - bene i Clippers contro i Celtics : Nba: Portland supera Golden State, bene i Clippers contro i Celtics Altra notte di Nba, altro stop per Golden State, che cade 117-123 a Portland. Ottimo successo dei Clippers che, guidati da Jordan e Gallinari, mandano al tappeto Boston 129-119. Non sbaglia invece Toronto, 122-98 a Chicago, mentre New York perde contro Washington 118-113. Miami […] L'articolo Nba: Portland supera Golden State, bene i Clippers contro i Celtics sembra essere ...

NBA - esordio da sogno per Belinelli a Philadelphia : La guardia azzurra, alla sua prima con la maglia dei 76ers, guida la rimonta nei confronti dei Miami Heat, messi ko 104-102 proprio dai 17 punti del Beli

NBA - Belinelli esordio da star con Philadelphia. Gallinari - 20 - trascina i Clippers : Doppia W per gli italiani della Nba. Gallinari con i suoi Clips ne fa 20 ai Celtics, Belinelli con Phila mette a referto 17 punti agli Heat. Ecco come è andata... DeAndre Jordan, 30 punti per lui ...

NBA - Boston crolla ancora : Gallinari ne fa 20 e i Clippers volano : Doc Rivers lo aveva detto: osservare da vicino i Boston Celtics in occasione del ritiro della maglia di Paul Pierce era stata un'esperienza illuminante. Pochi giorni dopo, i suoi L.A. Clippers hanno ...

NBA 2018 : debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston - vincono Houston e Toronto : Nottata ricca di incontri in NBA, la penultima prima della pausa per l’All Star Game. Per molte squadre è stato infatti l’ultimo impegno prima del break. Una pausa alla quale i Golden State Warriors arrivano perdendo la vetta della Western Conference, sconfitti per 123-117 in trasferta a Portland. I Trail Blazers hanno comandato dall’inizio alla fine, grazie al 40-27 del primo quarto, resistendo agli attacchi dei campioni in ...

Basket NBA - Cleveland si conferma. Nona in fila per Houston : NEW YORK - I Cleveland Cavaliers , 34-22, sono la squadra del momento: dopo la serie di scambi che ha capovolto il roster dei vice-campioni Nba gli occhi sono puntati tutti verso LeBron James e ...

NBA - con 37 di LeBron James e la nuova super panchina i Cavs mandano ko OKC : Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 112-120 TABELLINO Non è passato neppure un mese dall'umiliante sconfitta con 148 punti subiti per mano dei Thunder e i Cleveland Cavs sembrano un'altra ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene gli Warriors e i nuovi Cavs - decima vittoria consecutiva per i Jazz! : Nella settimana che ci porta all’All Star Game di Los Angeles la NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto vedere nelle poche partite in programma il solito grande spettacolo. Dunque senza ulteriori indugi andiamo ad analizzare le partite di questa NBA Regular Season, partendo come promesso dalle ultime 4 giocate domenica. Nel sentitissimo big match del TD Garden tra Boston e Cleveland, i nuovi Cavs guidati dal solito LeBron James (24 e ...