Napoli-Spal | le pagelle | Allan è il migliore | Mertens stavolta non punge

DIRETTA/ Napoli Spal - risultato finale 1-0 - info streaming video e tv : il Napoli torna in testa : DIRETTA Napoli Spal: info streaming video e tv, i partenopei puntano alla nona vittoria consecutiva per confermarsi in testa al campionato di Serie A.

Napoli-Spal 1-0 - decide un gol di Allan : il tabellino : Napoli-Spal 1-0 MARCATORI : Allan 6' p.t. NAPOLI , 4-3-3, Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho , dal 45' s.t. Diawara, , Hamsik , dal 25' s.t. Zielinski, Callejon , dal 41' s.t. ...

Napoli-Spal al San Paolo dopo 13 anni, l'ultima volta in Serie C

Video goal Napoli-SPAL 1-0 - Highlights e Tabellino 25^ Giornata serie A : Risultato Finale Napoli-SPAL 1-0: Cronaca e Video Gol Allan 25° Giornata serie A 18 Febbraio 2018. Il Napoli si porta a casa i tre punti ma lascia sul campo diverse occasioni non sfruttate, da sottolineare la prova di Allan, un pò in ombra invece Insigne. Tra i ferraresi è difficile votare il migliore, probabilmente solo la prestazione di Meret è sufficiente. Il Napoli parte subito aggressivo, sfiorando la rete per ben due volte nei primi ...

PAGELLE / Napoli-Spal (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : PAGELLE Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:12:00 GMT)

