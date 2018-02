Napoli-Spal 1-0 | Allan stende gli emiliani

Serie A - il Napoli batte la Spal di misura e si riprende la testa della classifica : Benevento-Crotone: cronaca, statistiche, tabellino BOLOGNA-SASSUOLO 2-1 Poli e Pulgar firmano la vittoria del Bologna sul Sassuolo, la numero 600 in Serie A. Decisiva negli ultimi minuti la punizione ...

Napoli-Spal - le pagelle : Allan è il migliore - Mertens stavolta non punge : Reina 6 - Chiamato in causa in una sola occasione, si fa trovare pronto. Hysaj 6 - Ottimo primo tempo, nella ripresa si limita a non concedere spazi. Albiol 6 - La Spal crea pochi grattacapi e ...

DIRETTA/ Napoli Spal - risultato finale 1-0 - info streaming video e tv : il Napoli torna in testa : DIRETTA Napoli Spal: info streaming video e tv, i partenopei puntano alla nona vittoria consecutiva per confermarsi in testa al campionato di Serie A.

Serie A Napoli-Spal 1-0 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli di Sarri conquista la nona vittoria consecutiva e si riprende il primo posto in classifica, sorpassando di nuovo la Juventus. Contro la Spal decide una rete di Allan al 6' del primo ...

Napoli-Spal 1-0 - decide un gol di Allan : il tabellino : Napoli-Spal 1-0 MARCATORI : Allan 6' p.t. NAPOLI , 4-3-3, Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho , dal 45' s.t. Diawara, , Hamsik , dal 25' s.t. Zielinski, Callejon , dal 41' s.t. ...

Napoli-Spal 1-0 - azzurri sempre in vetta : Il Napoli batte 1-0 la Spal e si riprende la testa della classifica. Decide un gol di Allan. In coda spettacolo a Benevento. I sanniti battono 3-2 il Crotone e salgono a quota 10 in classifica. Derby ...

Napoli-Spal : GOL e HIGHLIGHTS : Vittorie per Bologna e Benevento Napoli-Spal in tv, diretta e streaming sui canali Sky e Mediaset. Come vederla oggi 18 febbraio Napoli-Spal al San Paolo dopo 13 anni, l'ultima volta in Serie C , ...

Serie A - al Napoli basta Allan per tenere la testa della classifica : 1-0 contro la Spal : Gli azzurri di Maurizio Sarri rispondono subito alla vittoria della Juventus nel derby e al San Paolo battono la Spal per 1-0, senza brillare, tornando in vetta al campionato con 66 punti a +1 sulla ...

Napoli al controsorpasso Piegata la Spal solamente 1-0 : Ai partenopei basta un gol di Allan per riprendersi la vetta della classifica a spese della Juventus. Successi anche del Bologna sul Sassuolo e del fanalino di coda Benevento sul Crotone

Il Napoli supera la Spal e si tiene la vetta della A : Una giornata che di fatto cambia poco gli equilibri. Il Napoli vince con la Spal e resta saldamente in vetta alla calssifica. Una prestazione di misura di fatto garantisce ai partenopei i tre punti che blindano il primato nonostante la vittoria della Juventus nel derby con il Torino.Si infiamma invece la lotta per la salvezza. Colpo Benevento che piega per 3-2 il Crotone. I ragazzi di Zenga cadono e adesso devono nuovamente ricostruire il loro ...

Video goal Napoli-SPAL 1-0 - Highlights e Tabellino 25^ Giornata serie A : Risultato Finale Napoli-SPAL 1-0: Cronaca e Video Gol Allan 25° Giornata serie A 18 Febbraio 2018. Il Napoli si porta a casa i tre punti ma lascia sul campo diverse occasioni non sfruttate, da sottolineare la prova di Allan, un pò in ombra invece Insigne. Tra i ferraresi è difficile votare il migliore, probabilmente solo la prestazione di Meret è sufficiente. Il Napoli parte subito aggressivo, sfiorando la rete per ben due volte nei primi ...

PAGELLE / Napoli-Spal (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : PAGELLE Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:12:00 GMT)

Diretta/ Napoli Spal - risultato live 1-0 - info streaming video e tv : Mertens sfiora il raddoppio : Diretta Napoli Spal: info streaming video e tv, i partenopei puntano alla nona vittoria consecutiva per confermarsi in testa al campionato di Serie A.

Serie A - Il Napoli batte la Spal e torna in testa : Roma, 18 feb. , askanews, Il Napoli batte 1-0 la Spal e si riprende la testa della classifica. Decide un gol di Allan. In coda spettacolo a Benevento. I sanniti battono 3-2 il Crotone e salgono a ...