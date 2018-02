Napoli | Sarri | Noi troppo leziosi Con la Spal dovevamo chiuderla prima

Sarri - Conferenza stampa di Napoli vs Spal : Mario Sconcerti alcune sue asserzioni a RMC Sport per questa giornata di campionato: 'Meglio giocare prima o dopo la Juventus, a mio avviso, non cambia nulla. Soprattutto per la filosofia di gioco ...

Napoli - Sarri : “L’Europa League è una manifestazione ai limiti della follia” : Domani sera alle 21.05 al San Paolo sarà tempo di onorare l’Europa League nella gara d’andata dei sedicesimi di finale. Di fronte il Lipsia di Hasenhuttl, al momento secondo in Bundesliga. A presentare la sfida nella conferenza stampa di vigilia ci ha pensato l’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: “Se vogliamo fare un salto a livello […] L'articolo Napoli, Sarri: “L’Europa League è una manifestazione ai limiti ...

Napoli-SPAL - Sarri punta il record di 9 vittorie consecutive : Il Napoli domenica attende la SPAL con l'obiettivo di consolidare la testa della classifica e magari allungare sulla Juventus, sperando in un risultato negativo dei bianconeri nel derby delle 12.30 ...

Balotelli e Cutrone 'principi azzurri' - Sarri spacca Napoli : la rassegna stampa : Dilemma Napoli Il Corriere dello Sport apre con "Sarri spacca Napoli": "il ko con il Lipsia fa discutere: giusto rinunciare all'Europa League per puntare tutto sul campionato? Si divide una giuria di ...

Napoli - Zielinski scoperchia la gestione Sarri : 'qui c'è chi non gioca mai. Poi li manda in campo e succede questo' : Sono destinare però a fare rumore le parole di Piotr Zielinski , centrocampista azzurra, che lancia un attacco niente male alla gestione Sarri ai microfoni di Sky Sport: " "Il terzo gol non ci voleva,...

Napoli - duro sfogo di Sarri contro la squadra e messaggio indiretto a De Laurentiis! : Il Napoli è quasi fuori dall’Europa League. Nell’andata dei sedicesimi di finale i partenopei hanno perso 3-1 al San Paolo contro il Lipsia compromettendo la qualificazione. Al termine del match, Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Non si può prendere un gol così al 93’ coi due difensori centrali nell’area avversaria e col ritorno ancora da giocare. Quello che ...

Napoli - Coppa indigesta. Il Lipsia ribalta Sarri e l'Europa resta un tabù : Napoli - È andata come doveva andare: niente ritiro, niente titolarissimi e una prestazione non da Napoli. Al San Paolo gli azzurri salutano l'Europa League, passa il Lipsia (1-3) al cospetto di una squadra non sufficientemente motivata, troppo molle nell'approccio e deficitaria nell'intensità. Senza sei titolarissimi è dura, e poi in Europa non è la stessa cosa. Tanto più che l'avversario si chiama Lipsia, presentatosi quasi ...

Europa League - Napoli-Lipsia 1-3 : Sarri ad un passo dall'eliminazione : NAPOLI - Se in campionato vola ad altissimi livelli, il Napoli è ad un passo dall'eliminazione in Europa League . Vano il vantaggio firmato Ounas. Gli uomini di Sarri si fanno rimontare dal Lipsia che,...