Napoli | Insigne indica la strada | ' Pensiamo a vincere tutte le partite'

Napoli-Spal 0-0 - il match in diretta : Sarri si affida a Mertens e Insigne : l Napoli cerca al San Paolo contro la Spal i tre punti necessari per continuare a sognare lo scudetto e tenere la Juventus al secondo posto della classifica: gli uomini di Sarri giocano la seconda...

LIVE Pagelle Napoli-Lipsia - Europa League 2018 in DIRETTA : Insigne e compagni per ipotecare gli ottavi di finale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018 di calcio: questa sera il Napoli affronterà il Lipsia in casa nella gara d’andata, per tentare l’accesso agli ottavi. Tra squalifiche, infortuni e scelte tecniche, e con un occhio al campionato, Sarri punterà su un mix tra giovani e titolarissimi. In conferenza però il tecnico toscano non ha fatto mistero di non tenere a questa ...

Calcio - i migliori italiani della 24ma giornata di Serie A : Cutrone accende il Milan - Insigne è la luce del Napoli. Bernardeschi - gol dell’ex : Si è appena conclusa la 24a giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, mentre la Lazio perde in un solo turno, dopo la sconfitta con la capolista, ben due posizioni a vantaggio di Roma e Inter, entrambe vittoriose. Vediamo insieme chi sono i migliori italiani della giornata. Lorenzo Insigne: Non trova il gol, ma il talento partenopeo dispensa assist e giocate d’altissima scuola nella ...

DIRETTA/ Napoli-Lazio (risultato live 0-1) streaming video e tv : Insigne sfiora il pari col pallonetto : DIRETTA Napoli Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al San Paolo i partenopei vogliono continuare la marcia per lo scudetto(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:09:00 GMT)

Benevento - D'Alessandro : 'Napoli - sembra impossibile ma ci proveremo. Ruberei gol e giocate a Insigne' : A confermarlo Marco D'Alessandro, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "La classifica è ancora difficile, potevamo avere qualche punto in più, ma se ciò non è accaduto è solo per ...

Napoli - Insigne : 'I tifosi si aspettano sempre qualcosa in più da me' : VERRATTI - Poi tornando sull'Italia, si sofferma su un suo connazionale ed ex compagno ai tempi del Pescara: ' Verratti ? Sono innamorato di lui, è il migliore al mondo nel suo ruolo. Non è ancora ...

Napoli - Sarri attacca la Lega 'In campo sempre dopo la Juve - grave errore. Insigne Tutto ok' : BERGAMO - Maurizio Sarri si gode la vittoria per 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta , un successo importantissimo contro una formazione che ha messo spesso in difficoltà l'allenatore degli azzurri. '...

Napoli - Sarri : 'Insigne? Litighiamo 3-4 volte alla settimana' : BERGAMO - 'Normali cose di campo perché voi non avete le telecamere durante gli allenamenti. Io e lui Litighiamo e facciamo pace 3-4 volte alla settimana, quindi tutto normale'. Lo ha dichiarato a Sky ...

Napoli - Sarri : "Insigne - tutto ok. Il mio futuro? Faremo il punto tra 2-3 mesi" : Non il solito Napoli, ma la vittoria di oggi ha un valore enorme: "Abbiamo portato a casa una partita difficilissima contro una squadra che abbiamo sempre sofferto. I tre punti di oggi sono ...

Atalanta-Napoli 0-1 : decide Mertens per gli azzurri - Insigne battibecco con Sarri (video gol) : ... Ilicic, Gomez, Cornelius Napoli 4-3-3: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Jorginho, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon Notizie sul tema Atalanta-Napoli diretta tv e live streaming ...

Napoli - furia Insigne dopo la sostituzione - Sarri : 'Stai zitto' : C'è una piccola nube nella vittoria del Napoli a Bergamo. 'Colpà del siparietto polemico andato in onda al 29' del secondo tempo quando il tecnico azzurro Maurizio Sarri, con la sua squadra avanti 1-0,...

Napoli-Atalanta - battibecco tra Insigne e Sarri al momento della sostituzione : Uno screzio, un battibecco. Sarri vs Insigne , scontro verbale al momento del cambio dell'esterno del Napoli. L'allenatore azzurro, infatti, al 74esimo minuto aveva deciso di sostituire il numero 24 ...

Atalanta-Napoli - "vaffa" di Insigne a Sarri per il cambio - il tecnico : "Siedi e sta zitto" : Minuto 74' di Atalanta-Napoli, Sarri decide di sostituire Insigne con Hamsik. I partenopei stanno vincendo 1-0 su un campo difficile e il tecnico vuole difender il risultato. Ma Lorenzinho non la ...