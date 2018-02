Napoli e la polemica Europa League | Sarri ammette | “la città ha scelto!”

calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2018) Il tecnico del, Maurizio, ha parlato della vittoria odierna contro la Spal ai microfoni di Sky. L’allenatore dei partenopei è parso soddisfatto di quanto visto anche se i suoi non hanno brillato: “Sono molto soddisfatto della prestazione sia dal punto di vista tattico che tecnico. Peccato che il risultato non rispecchi l’andamento della partita, ci è mancata un po’ di cattiveria. Oggi siamo scesi in campo con il piglio giusto, la partita l’abbiamo presa talmente in mano che ci siamo dimenticati di chiuderla. Non c’è mai stata la sensazione che la partita potesse riservarci delle sorprese, ma ci siamo concessi qualche leziosismo di troppo lasciando in vita l’avversario e questo è un errore”. Gerardo Cafaro/LaPresse Lo stralcio di intervista più interessante è stato senz’altro quello nel quale si è parlato della sconfitta ...