Napoli e Juventus | un duello infinito che rende la Serie A il campionato più bello del

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

Napoli - missione per Torino-Juventus : nel mirino difensore che piace a molti : Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia ormai conclusa da qualche settimana, e tutte le forze siano concentrate sul campionato nel tentativo di vincere lo scudetto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre attento a come poter rinforzare la rosa per il futuro. Proprio per questo motivo, in vista della sfida tra Torino e Juventus, degli uomini di mercato dei partenopei saranno presenti allo stadio Olimpico Grande Torino per ...

Juventus - parla Allegri : sul Tottenham continua a non convincere e su Napoli-Spal… : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la gara vinta contro il Torino quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell’incontro disputato dai suoi uomini. Inevitabile tirare in ballo la gara col Tottenham, che Allegri non definisce fallimentare: “La Juve è una squadra forte, che da anni lotta su tutti i fronti. Oggi non è stata una reazione perché il 2-2 col Tottenham non è un fallimento”. Allegri ...

Roma - Strootman/ "Ho rinnovato per rimanere qui a lungo - ma Juventus e Napoli non vendono per forza come noi" : Roma, Strootman: il centrocampista giallorosso ha sottolineato di aver rinnovato con i capitolini per rimanere ancora a lungo, ma anche che Juventus e Napoli non vendono come loro.

L'agente di Hamsik : «Napoli - puoi farcela. La Juventus non gioca bene» : NAPOLI - Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik , ha parlato ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete". Ecco le sue parole sulla lotta scudetto: "La ...

Arbitri Serie A : Torino-Juventus a Orsato. Napoli-Spal a Gavillucci : TORINO - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino - Juventus , in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della sesta giornata di ritorno, Genoa-Inter è stata ...

Sarri e le due staffilate alla Juventus : il tecnico del Napoli è scatenato! : Qualora la Juventus dovesse dire addio alla Champions League dopo la gara di ritorno con il Tottenham, per il Napoli potrebbe complicarsi la corsa allo scudetto. I bianconeri potrebbero concentrare tutte le forze sul campionato, ma a Sarri tutto ciò sembra non interessare particolarmente: “A me non interessa, ieri ho visto il Manchester City perché mi dà gusto vederlo, spero che una italiana vada avanti per il bene del calcio ...

Napoli - SARRI/ Il tecnico dei campani snobba la Juventus : "Ieri ho visto il City - perché mi dà gusto" : NAPOLI, parla SARRI: "Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta". Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia

Napoli-Juventus - duello a suon di record : Le formazioni più forti del torneo viaggiano ad alta velocità con un totale di 125 punti conquistati: merito del muro difensivo dei bianconeri e della nuova consapevolezza dei campani

Di Francesco : 'Cerco continuità tecnica come Napoli e Juventus' : Di Francesco dice sempre quello che pensa . Così, anche ieri, intervenendo a Radio Anch'io lo Sport, il tecnico abruzzese, come scrive Stefano Carina su Il Messaggero , non si è tirato indietro: ' Il distacco dalle prime? Non fa una piega. Potevamo avere qualche punto in più, cosa non successa ...

MAX GAZZÈ TIFA Napoli / "Sono romanista - ma spero vincano gli azzurri. La Juventus ha rotto..." : Max GAZZÈ TIFA NAPOLI, il cantante 6° al Festival di Sanremo sottolinea che la Juventus ha rotto le scatole e nonostante sia romanista sarebbe felice di vedere gli azzurri trionfare.

