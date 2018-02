Napoli e Juve | duello scudetto con ritmi record | Sarri ne vince 9 di fila | Allegri pure

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 0-1 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 0-0 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

Il Napoli risponde alla Juve : di nuovo primo : Il Napoli affonda la Spal e mette di nuovo la freccia. Il nuovo sorpasso sulla Juve è servito. Tutto facile per

Serie A - 25^ giornata : il Napoli risponde alla Juve - bagarre totale in zona salvezza - il Benevento coltiva un sogno! : 1/18 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Il Napoli soffre ma batte la Spal : decide Allan - la Juve resta dietro : Il Napoli cerca al San Paolo contro la Spal i tre punti necessari per continuare a sognare lo scudetto e tenere la Juventus al secondo posto della classifica: gli uomini di Sarri giocano la seconda...

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli primo : 1-0 alla Spal Vince il Beneveneto|Classifica : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Napoli - missione per Torino-Juventus : nel mirino difensore che piace a molti : Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia ormai conclusa da qualche settimana, e tutte le forze siano concentrate sul campionato nel tentativo di vincere lo scudetto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre attento a come poter rinforzare la rosa per il futuro. Proprio per questo motivo, in vista della sfida tra Torino e Juventus, degli uomini di mercato dei partenopei saranno presenti allo stadio Olimpico Grande Torino per ...

Toro-Juve 0-1 : un acuto di Alex Sandro vale il derby Classifica E Higuain s’infortuna : video Napoli avanti con la Spal : 1-0 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Juventus - parla Allegri : sul Tottenham continua a non convincere e su Napoli-Spal… : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la gara vinta contro il Torino quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell’incontro disputato dai suoi uomini. Inevitabile tirare in ballo la gara col Tottenham, che Allegri non definisce fallimentare: “La Juve è una squadra forte, che da anni lotta su tutti i fronti. Oggi non è stata una reazione perché il 2-2 col Tottenham non è un fallimento”. Allegri ...

Juventus batte Torino e mette pressione al Napoli : ma che brutto derby della Mole! : 1/24 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Alex Sandro : 'Penso solo alla Juve. Il Napoli? Noi vogliamo vincere tutto ' : ... 'Contenti del ritorno di Dybala: è importantissimo' Alex Sandro , terzino sinistro brasiliano e alla Juventus dall'estate 2015 dopo il periodo al Porto, ha parlato in esclusiva ' Premium Sport ' sul ...

Higuain a Napoli - Pjanic papà - Bonucci : la Juve su Netflix è una figata pazzesca! : Narcos , Stranger Things , Breaking Bad , BoJack Horseman e... la Juventus . Sì, oggi sullo sconfinato mondo di Netflix , casa delle più belle serie del momento, dove trovano posto anche film e documentari, sbarca la squadra bianconera. 'FIRST TEAM: JuveNTUS' . E, in effetti, è la prima squadra ad ...

Napoli - altra battaglia con la Juve sul mercato : Il Napoli come la Juventus cercherà Sime Vrsaljko in estate. Secondo Rai Sport , sarà un altro testa a testa tra i due club che si stanno sfidando su molti obiettivi.