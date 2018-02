Napoli al controsorpasso Piegata la Spal solamente 1-0

Calcio a 5 - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : la Luparense rischia a Pesaro - l’Acqua&Sapone prova il controsorpasso. Came Dosson e Napoli in agguato : C’è una nuova capolista nel campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, ma la 18^ giornata presenta insidie importanti per la prima della classe. La Luparense, detentrice del titolo, ha intenzione di preservare il primato nel turno che precede la sosta per gli Europei 2018 di Lubiana, ma dovrà fronteggiare un avversario tutt’altro che arrendevole, l’Italservice Pesaro, che soltanto pochi giorni fa, battendo ...