Napoletani scomparsi in Messico i familiari accusano la polizia

Tre Napoletani scomparsi in Messico : la Procura di Roma apre un'inchiesta : Nessuna traccia dei tre italiani scomparsi nel nulla in Messico ormai da 18 giorni nonostante l'impegno della Farnesina che sta seguendo il caso in stretto raccordo con le autorità locali. La Procura ...

Scomparsi tre Napoletani in Messico La moglie : 'Narcos? Semplici magliari' : 'Questa è la mia casa, e questa sono io, vi sembro la moglie di un narcotrafficante?' Così, Silvana Esposito, moglie di Raffaele Russo, uno dei tre italiani Scomparsi in Messico, replica alle voci ...

Giallo in Messico - scomparsi tre NapoletaniIndaga procura di Roma : si teme il rapimento : Si tratta di tre venditori ambulanti: il primo a scomparire è stato il 60enne Raffaele Russo. Quindi si sono perse le tracce del figlio Antonio e del nipote Vincenzo che erano andati a cercarlo. La famiglia: "Potrebbero averli rapiti, ma nessuno ci ha chiesto il riscatto"

Messico - scomparsi tre Napoletani : da diciotto giorni nessuna notizia. L'ultimo messaggio : c'è la polizia : Le ultime notizie risalgono a 18 giorni fa. Era il 31 gennaio quando Raffaele Russo - 60 anni, napoletano che da anni lavora vendendo generatori elettrici in Messico - è...