Nadia Rinaldi vs Eva Henger Le Iene proveranno a far fa pace anche a loro due? Domenica

“La verità? Eccola”. Nadia Rinaldi demolisce Mercedesz Henger : lacrime in diretta a Domenica Live. La figlia di Eva non regge il colpo e scoppia a piangere. Cosa le ha detto : Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, non ha passato un bel momento a ‘Domenica Live’ ed è scoppiata a piangere dopo il confronto tra la madre e Nadia Rinaldi sul canna-gate all‘Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese non ha apprezzato le dichiarazioni della Rinaldi, che conosce da quando era piccola. Mercedesz, come confessato nel salotto di Barbara d’Urso, sperava che Nadia testimoniasse a favore di Eva nella guerra ...

Eva Henger-Nadia Rinaldi - rissa in tv : "Droga all'Isola - tu sapevi". La replica : "Monte? Per me non ha fumato" : «Conosco Nadia da ventidue anni, vedere quel servizio mi ha fatto male. Io ho dei messaggi che mi ha mandato Nadia, tentando di spiegarmi, se serviranno li farò vedere. Nadia ha visto e...

Rosa Perrotta ridicolizzata da Nadia Rinaldi : la difesa dell’amica : Nadia Rinaldi e la lite con la Perrotta: l’amica di Rosa la difende a Domenica Live Nadia Rinaldi, dopo la spinosa questione con Eva Henger, si è anche confrontata con l’amica di Rosa Perrotta a Domenica Live, dopo l’ormai famoso dibattito avvenuto all’Isola in cui aveva svelato di aver fatto all’ex tronista di Uomini e Donne anche un clistere. In seguito a tale rivelazione, il web era subito insorto incoronando ...

Nadia Rinaldi contro Eva Henger a Domenica Live : “Non ho visto la marijuana - non stavo dietro il c**o di Monte” : Domenica Live: scontro tra Nadia Rinaldi e Eva Henger per Francesco Monte all’Isola dei Famosi Dopo il botta e risposta a Striscia la notizia, a Domenica Live c’è stato finalmente un confronto tra Nadia Rinaldi e Eva Henger. Quest’ultima da settimane ribadisce che l’attrice romana avrebbe visto Francesco Monte fumare marijuana all’Isola dei Famosi. Nadia […] L'articolo Nadia Rinaldi contro Eva Henger a ...

Domenica Live - Nadia Rinaldi : “Ho pagato per la droga - non posso sostenere le accuse di Eva Henger a Francesco Monte” : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, l’attrice romana, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e risponde alle accuse dell’ex marito, che da una rivista di gossip l’ha accusata di strumentalizzare la figlia per potersi riavvicinare a lui. Nadia ha risposto così alle accuse: “Credo di aver esternato un dolore che portavo dentro, che ho abbastanza digerito. ...

Domenica Live : Nadia Rinaldi attacca L’Isola a causa di Francesco Monte : Francesco Monte a L’Isola dei Famosi: le parole di Nadia Rinaldi a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con l’intervista a Nadia Rinaldi, la quale prima del confronto con Eva Henger, ha lanciato un innocuo seppur duro attacco alla redazione de L’Isola a causa di Francesco Monte. In realtà questa volta l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva nessuna colpa, ma la bionda attrice era rimasta ...

