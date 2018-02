Musica ed eventi | meno burocrazia nel nuovo piano comunale

Musica - teatro e cultura : ecco gli eventi da non perdere : Numerosi gli spettacoli teatrali: a Cavallino andrà in scena ' Eva non è ancora nata'; ' Una nessuna centomila' è lo spettacolo proposto a Muro Leccese. Tra gli eventi culturali segnaliamo la ...

Musica e una "montagna" di eventi in piazza per i 54 anni di Artesina : Artesina festeggia nel weekend il suo 54esimo compleanno: due giorni dedicati a turisti, operatori e abituali frequentatori della località del comprensorio Mondolè Ski. L'appuntamento, nato in ...

Musica Da Carmen Souza ad Arturo Brachetti : tutti gli eventi gratuiti di febbraio a Officina Pasolini : Continua la programmazione invernale di Officina Pasolini che a febbraio propone un nuovo calendario denso di incontri, spettacoli teatrali, Musica, proiezioni e presentazioni di libri, tutti rigorosamente a ingresso gratuito. Un'agenda ricca di eventi speciali come quello in apertura di programmazione giovedì 8 ...

Reggio Calabria : ecco la nota de delegato al turismo Latella - destagionalizzare flussi turistici con eventi Musicali e spettacoli di qualità - Calabria Reportage : ... le relazione attivate con le principali compagnie crocieristiche, ed ora anche la capacità di attrarre eventi musicali e spettacoli di qualità, con artisti di fama internazionale, rappresentano ...

Capodanno 2018/ Da “L’Anno che verrà” (Maratea) a “Wind Capodanno in Musica” (Bologna) : eventi e concerti : Tutto sugli eventi più curiosi, i concerti e le iniziative in programma il 31 dicembre per celebrare l'inizio del 2018: tra "concertoni" televisivi, feste in piazza ed "around the world"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:40:00 GMT)

Capodanno in piazza - da Nord a Sud Musica e spettacoli : ecco tutti gli eventi : QUI I DETTAGLI LAZIO A Roma 24 ore di festa con 1.000 artisti da tutto il mondo e oltre 100 performance e spettacoli su un'area pedonale che va da piazza dell'Emporio a Ponte Garibaldi, ...

CONCERTI DI NATALE 2017/ Da Milano a Roma tutti gli eventi di Musica sacra (e non solo) : Roma e Milano guidano la serie di eventi tradizionali natalizi a base di musica sacra, ma non solo. Ecco i principali eventi con le date e le informazioni al proposito(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 14:20:00 GMT)

CERVINO - Divertimento e Musica per la giornata di Forchia in Folklore : Aspettando il Natale … conclude la rassegna di eventi con Piano Bar ... : Tutto il lavoro che ha portato all'allestimento degli spettacoli nelle varie serate di CERVINOlio è stato diretto e coordinato da Luigi Pascarella, conosciuto in città come Giggiotto sempre presente ...

NATALE DI EVENTI IN ABRUZZO CON Musica E TEATRO - TRA MODENA CITY RAMBLERS - MAZZOCCHETTI E SCARPATI : PESCARA - Si avvicina il periodo natalizio e si infittisce il cartellone degli spettacoli in ABRUZZO. Per quanto riguarda i prossimi sette giorni, si comincia questa sera con gli spettacoli teatrali 'Moby Dick', della compagnia I Guardiani dell'Oca, al TEATRO Fenaroli di Lanciano (Chieti); 'La Partitella', con Carmine Buschini al TEATRO Comunale di Atri (Teramo); 'Frammenti', ...