MotoGp | Marquez entusiasta della Honda | ' in alcune aree è nettamente migliorata Test?

MotoGp - Test IRTA Thailandia Day 3 : Marquez - 'Sono molto contento di quello che abbiamo fatto' : Anche oggi il campione del mondo in carica è andato avanti a Testare componenti nuovi, su tutti il nuovo forcellone in carboni, che rimanda per un'analisi più approfondita nei prossimi Test. Il ...

MotoGp - Test Thailandia 2018 : Dani Pedrosa è il più veloce - ma Marquez impressiona sul ritmo. Ducati sorniona - Yamaha ancora indietro : Si chiude la tre giorni di Test di Buriram, in Thailandia, per quanto riguarda la MotoGP, e lo fa con una conferma importante: la Honda ha approcciato la stagione 2018 nel migliore dei modi. Se dodici mesi fa, per esempio, la casa di Saitama aveva presentato una moto lontana dal suo massimo potenziale, in questa occasione, invece, sta dimostrando di disporre di un mezzo pronto e competitivo. Dopo lo show di Marc Marquez di ieri, infatti, oggi è ...

Test MotoGp 2018 Buriram/ Streaming video e diretta tv : passo gara super per Marquez! Classifica e tempi : diretta Test Motogp 2018, Streaming video e tv: terza giornata sulla pista thailandese di Buriram per i piloti della classe regina che si stanno preparando alla nuova, imminente stagione(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 10:30:00 GMT)

LIVE MotoGp - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Zarco davanti a tutti - Marquez primo degli inseguitori e Valentino Rossi (10°)

LIVE MotoGp - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Valentino Rossi - giornata decisiva per i problemi Yamaha. Marquez e Dovizioso a caccia del tempo

MotoGp - test Buriram : Marquez per i 25 anni si 'regala' il record della pista - attardato Rossi : Undicesimo tempo per la Suzuki di Andrea Iannone, mentre è diciottesimo nella lista dei tempi Franco Morbidelli: il campione del mondo Moto2 ha proseguito il lavoro di apprendistato, per migliorare ...

MotoGp Honda - Marquez ne fa 25 : «Continuiamo così» : Il campione del mondo in carica è apparso raggiante al termine di una giornata dove ha girato moltissimo per provare diverse novità nella moto: 'Oggi è stata una buona giornata. Abbiamo provato ...

MotoGp - Test IRTA Thailandia Day 2 : Marquez - 'Grande lavoro del box - la moto mi piace' : Il team del campione del mondo in carica ha deciso di 'regalargli' un video di auguri: Foto: Alex Farinelli

MotoGp Buriram : Marquez scatenato - Rossi è solo 14° : ROMA - Marc Marquez festeggia con il miglior tempo il suo compleanno sotto il caldo torrido del circuito di Buriram, in Thailandia. Nel secondo giorno dei test 2018 della Moto Gp il campione del mondo spagnolo ha messo a segno un ottimo 1.29.969, precedendo di 0.158 il compagno di squadra Pedrosa. Insomma, anche se siamo solo al secondo test prima della stagione, queste Honda fanno già paura. ...

Buriram MotoGp - Marquez-Honda scatenati. La Ducati regge - Rossi dietro : E chi lo batte un Marc Marquez così? Nella seconda giornata dei test MotoGP a Buriram, tracciato thailandese novità del calendario 2018, il sei volte campione del mondo ha festeggiato il 25° compleanno alla sua maniera, cioè facendo il fenomeno: 1'29'969, unico a scendere sotto la barriera di 1'30', al 91° dei 95 giri percorsi. Macinare 432 chilometri , quasi ...

MotoGp - test in Thailandia day-2 : Marquez è il più veloce - 2° Pedrosa - 3° Miller - 9° Dovizioso : 11:40 - Marquez è il più velone nel day-2 Marc Marquez si fa un bel regalo nel giorno del suo 25esimo compleanno. Il campione del mondo fissa il miglior tempo e il miglior passo nella seconda giornata di test in Thailandia. Dietro di lui c'è il compagno di team Pedrosa, staccato di +0.158. Ottimo terzo tempo per Miller , +0.216, ...

MotoGp - Test Thailandia 2018 : Marc Marquez impressiona assieme alla Honda - la Ducati risponde presente - preoccupa Rossi - per niente a suo agio con la Yamaha : Si è chiusa anche la seconda giornata dei Test pre-stagionali della MotoGP di Buriram in Thailandia e, come visto ieri, sono Honda e Ducati ad essere partite con il piede giusto in questo primo scorcio di stagione 2018. Su tutti, ancora una volta, il campione del mondo in carica, Marc Marquez (Honda) che in questo sabato ha letteralmente spaventato i rivali. Miglior tempo assoluto in 1:29.969 (e 97 giri completati), sbriciolato il record di ieri ...