Morte Pamela - trasferito nel carcere di Ascoli uno dei fermati - : Si tratta di Innocent Oseghale, 29 anni, uno dei tre fermati per la Morte della giovane a Macerata. Quattro in totale gli indagati, proseguono le indagini

Pamela - il gip : causa della Morte le ferite "ancora a cuore battente" : Dopo i primi esami medico legali, l'ipotesi è che la ragazza sia morta per alcune coltellate e per soffocamento

La Morte di Pamela Mastropietro non c'entra niente con riti voodoo e cannibalismo : Una bufala macabra molto diffusa – anche grazie a giornali e opinionisti – sostiene che il cadavere sia stato mutilato in maniera rituale: non è vero

Pamela Mastropietro - tutti i dubbi sulla Morte della 18enne : il movente - le cause del decesso e l’ipotesi di violenza sessuale : Il movente, la dinamica dell’occultamento, la stessa causa della morte. Continuano a venire alla luce nuovi elementi di indagine, ma sono ancora molti i dubbi sugli ultimi minuti di vita di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui corpo, fatto a pezzi, è stato ritrovato in due trolley abbandonati il 31 gennaio scorso nelle campagne di Pollenza. Diverse domande non hanno ancora trovato risposta. Eppure qualcosa in più c’è: a cominciare dalla ...

Morte Pamela : collabora il quarto indagato : Il giovane nigeriano resta a piede libero: avrebbe avuto un ruolo molto più defilato rispetto agli altri due e a Innocent Oseghale. Oggi le udienze di convalida dell'arresto per Lucky Desmond, e ...

Quarto indagato per la Morte di Pamela : Nuovo colpo di scena nel delitto di Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa e fatta a pezzi a Macerata. C'è un Quarto indagato per il suo omicidio, un altro nigeriano, la cui posizione è ancora da ...

Morte Pamela - c'è un quarto indagato. Salta il questore di Macerata. Viminale : 'Serve un cambio di passo' : Nuovo sopralluogo dei Ris nella casa dove si sarebbe consumato il delitto. Il ministero dell'Interno, a soli tre mesi dall'insediamento, annuncia la rimozione del questore della città marchigiana ...

[L'analisi] Segreti - veleni e misteri dietro la Morte di Pamela. E il ruolo della mafia nigeriana : Incredibile la cronaca giudiziaria di questi giorni . Forse anche via Arenula, oltre che il Csm, dovrà accendere i riflettori sulle piccole e medie città e più in generale sulla magistratura che sta ...

Pamela - c'è un quarto indagato nella Morte della giovane : C'e un quarto indagato, nigeriano, nell'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. Riguardano anche lui , oltre ai tre connazionali già fermati, , accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla ...

Per la Morte di Pamela indagato un quarto nigeriano : C'è un quarto nigeriano indagato per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Lo si è appreso stamani quando il legale del nuovo indagato, l'avvocato Paolo Cognini, ha presenziato ai nuovi accertamenti ...

C’è un quarto indagato per la Morte di Pamela - a Macerata sostituito il questore : arriva Pignataro : C’è un quarto nigeriano indagato per l’omicidio di Pamela Mastropietro. Sarebbe l’uomo che ha fatto da autista al gruppo di uomini responsabili del delitto della giovane romana. Lo si è appreso questa mattina quando il legale del nuovo indagato, l’avvocato Paolo Cognini, ha presenziato agli accertamenti tecnici irripetibili nella casa del delit...

Droga e varechina : tutti i lati oscuri della Morte di Pamela : "Niente di mai visto, sentito o letto nella letteratura di anatomopatologia". Lo sostiene chi ha partecipato alle due autopsie sul corpo della 18enne romana Pamela Mastropietro. Il corpo della giovane è stato trovato fatto a pezzi in due trolley, senza cartilagini e legamenti. Tagliato in modo scientifico, le ossa ripulite con la varechina e dei buchi sui polsi, anche se il rapporto della giovane con gli stupefacenti si ...

Morte Pamela - il pm chiarisce : indagini non chiuse - evitare di fare giustizia sommaria : 'Le certezze sono troppo poche' corregge il tiro dopo che ieri la procura aveva che con i fermi dei tre nigeriani ritenuti coinvolti nella Morte della giovane romana, l'inchiesta fosse chiusa -

Macerata - il pm : No a giustizia sommaria per la Morte di Pamela : Troppe poche certezze per dichiarare concluse le indagini, ma soprattutto, evitare di fare "giustizia sommaria". Così il procuratore Giovanni Giorgio mette in guardia dal trarre conclusioni affrettate sulla morte della 18enne romana Pamela Mastropietro.Dopo la notizia che oltre a Innocent Oseghale erano stati fermati altri due uomini, Lucky Desmond e Awelima Lucky, con l'ipotesi di reato di omicidio, vilipendio, ...