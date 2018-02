Monopoli-Catania 5-0 | le pagelle rossazzurre

Catania - sonora sconfitta contro il Monopoli : squadra in ritiro : ... cadendo sotto i colpi degli uomini di Scienza una seconda volta, grazie al raddoppio siglato da Genchi 5 minuti dopo il primo vantaggio. Nella ripresa Lucarelli getta subito nella mischia Marchese e ...

Il Catania sprofonda sotto i colpi del Monopoli : Lucarelli a rischio esonero - la situazione : Il Catania ha sprecato l’occasione di avvicinare il Lecce per puntare alla promozione diretta di Serie B. Gli etnei in questa 25^ giornata del campionato del Girone C di Serie C hanno subito un pesantissimo ko sul campo del Monopoli facendo precipitare i siciliani a -7 dalla vetta. I padroni di casa hanno rifilato una ‘manita’ alla squadra di Cristiano Lucarelli, che ora, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ...

Serie C - straripante Monopoli : 5-0 al Catania. Lucarelli...adesso Risiko! : La squadra di Scienza umilia con un pesantissimo 5-0 un Catania allo sbando, con il tecnico Lucarelli vicinissimo all'esonero dopo che il Lecce, forte del -

Disfatta del Catania a Monopoli - 5-0 - . Lecce scappa a +7. Lucarelli a rischio esonero - : Scienza. Catania , 3-5-2, 12 Pisseri; 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan; 9 Barisic , dal 46′ Di Grazia, , 6 Rizzo, 10 Lodi, 27 Biagianti, 8 Porcino , dal 46′ Marchese, ; 29 Ripa, 11 Curiale , ...

Sicula Leonzio-Lecce e Monopoli-Catania - si decide il campionato di Serie C! : Si avvicina la giornata del campionato di Serie C, il 25^ turno può essere decisivo per la promozione diretta nel torneo cadetto. Nettamente in vantaggio il Lecce, su CalcioWeb ne parliamo ormai da diversi mesi, la squadra di Liverani è in netto vantaggio per il salto di categoria ed i punti di vantaggio sul Catania sono già 6. La giornata di domani può essere decisiva e permettere al Lecce di effettuare lo scatto decisivo. Gli uomini di ...