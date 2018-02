Monopoli-Catania 0-0 PT Pisseri attento su Zampa

Monopoli-Catania : cronaca e tabellino : Per quanto concerne il Monopoli, nessuna sorpresa nell'undici titolare schierato da mister Beppe Scienza , uno degli ex di turno, insieme al per nulla rimpianto Scoppa, . I biancoverdi ripropongono ...

Diretta / Monopoli Catania streaming video e tv : i bomber attesi. Orario - quote e probabili formazioni : Diretta Monopoli-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live. Si affrontano due squadre in salute ed entrambe in forte ascesa.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Sicula Leonzio-Lecce e Monopoli-Catania - si decide il campionato di Serie C! : Si avvicina la giornata del campionato di Serie C, il 25^ turno può essere decisivo per la promozione diretta nel torneo cadetto. Nettamente in vantaggio il Lecce, su CalcioWeb ne parliamo ormai da diversi mesi, la squadra di Liverani è in netto vantaggio per il salto di categoria ed i punti di vantaggio sul Catania sono già 6. La giornata di domani può essere decisiva e permettere al Lecce di effettuare lo scatto decisivo. Gli uomini di ...

Monopoli-Catania - presentazione : Prova di forza : MONOPOLI: CON LE SICILIANE SOLO PAREGGI AL "VENEZIANI" La squadra di mister Giuseppe Scienza ' ex calciatore rossazzurro che ha preso il posto di Tangorra a partire dalla 21ª giornata, la seconda di ...