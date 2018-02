Molestie sessuali | Emma Watson dona un milione di sterline per aiutare le vittime

Scandali sulle Molestie sessuali : travolto anche il mondo delle Ong : Nel 2010 il terremoto devastò Haiti. Partì la consueta raccolta fondi. Partirono gli uomini delle Ong. Ma non tutti avevano le stesse intenzioni. Alcuni membri della Oxfam, racconta il Times, organizzavano festini con giovani prostitute, alcune delle quali forse minorenni, in case e hotel, approfittando della povertà di un Paese devastato. Secondo il Guardian, la stessa cosa sarebbe avvenuta quattro anni prima in Ciad. Una pratica che non ...

«Hai avuto il coraggio di abusare di me nel mio letto, nella mia stanza alle Olimpiadi». Jamie Dantzscher, americana della ginnastica, bronzo olimpico nel 2000, lo ha detto direttamente a Larry Nassar nella sua testimonianza al processo contro il medico molestatore condannato per possesso di materiale pedopornografico e per abusi nei confronti di centinaia di ragazze. Lo ha potuto fare dalla sua posizione di medico della nazionale ...

Medici senza frontiere dice di avere registrato 24 casi di Molestie e abusi sessuali al suo interno nel corso del 2017 : L’organizzazione internazionale Medici senza frontiere ha detto oggi di avere registrato al suo interno 24 casi di molestie e abusi sessuali nel corso del 2017. L’autodenuncia è stata diffusa dopo che qualche giorno fa alcune inchieste giornalistiche avevano parlato di The post Medici senza frontiere dice di avere registrato 24 casi di molestie e abusi sessuali al suo interno nel corso del 2017 appeared first on Il Post.

Perché i dati Istat sulle Molestie sessuali sul lavoro sono preoccupanti : Il 43,6% delle donne è stata vittima di una qualche forma di abuso nel corso della sua vita lavorativa

