MOGLIE DI DE FALCO | “HA AGGREDITO ME E MIA FIGLIA” Anti-Schettino e candidato M5s

De Falco : Non ho aggredito mia MOGLIE Una lite per la separazione : Tensione in famiglia. È questo il quadro che emerge dalla risposta del candidato grillino Gregorio De Falco sulle presunte accuse della moglie riportate dal Corriere in cui si parlava di un'aggressione sulla donna e la figlia. Il capitano, diventato celebre per aver condotto le operazioni di salvataggio dopo il naufragio della Concordia, con un post su Facebook parla della sua situazione familiare: "La situazione che sto vivendo ...

M5s - la MOGLIE del candidato De Falco alla polizia : “Ha aggredito me e mia figlia” : La moglie del candidato M5s Gregorio De Falco si è presentata alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando che lei e la figlia sarebbero state aggredite dal marito. alla segnalazione non è seguita la denuncia, ma, come scrive il Corriere della Sera, l’episodio è stata riportato agli uffici centrali di Roma. Secondo la ricostruzione della moglie Raffaella, De Falco dopo una lite ha “alzato le mani” contro di lei e la ...

"Ha aggredito me e sua figlia". MOGLIE di Gregorio De Falco dalla polizia per denunciare il marito - ma alla fine rinuncia : Gregorio De Falco è diventato celebre per aver intimato in modo colorito - il famoso "Salga a bordo c...!" - al capitano della Costa Concordia Francesco Schettino di risalire a bordo. È tornato agli onori della cronaca per la sua candidatura con il Movimento 5 Stelle al Senato, sia nel collegio uninominale di Livorno, sia come capolista nel collegio plurinominale Toscana 2. Torna a far parlare di sé per una denuncia ...

