Milan-Sampdoria | proteste per fallo di mano di Calabria ma è fuori dall’area | la FOTO

Milan-Sampdoria - ancora un gol per Bonaventura : rossoneri scatenati [VIDEO] : Milan-Sampdoria è iniziata nel segno dei rossoneri, scesi in campo con un atteggiamento esemplare. Pressing e gestione del pallone, sembra un Milan ritrovato e la Sampdoria è parsa in netta difficoltà ad inizio gara. In un primo momento Viviano ha salvato la propria porta ipnotizzando Rodriguez e parandogli un calcio di rigore, poco dopo però è stato l’alfiere di Gattuso, Jack Bonaventura, a portare in vantaggio i rossoneri. Azione molto ...

LIVE Milan-Sampdoria - cronaca e risultato in tempo reale : le formazioni ufficiali : 20:16- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN , 4-3-3, : Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso 20:15- FORMAZIONE UFFICIALE ...

Milan-Sampdoria in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 20.45 : formazioni ufficiali Milan , 4-3-3, : Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Calhanoglu; Suso, Bonaventura, Cutrone. Sampdoria , 4-3-1-2, : Viviano; Bereszyinski, ...

Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria : le scelte di Gattuso e Giampaolo : Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria – Milan e Sampdoria si affronteranno questa sera a San Siro. I rossoneri stanno iniziando a trarre i primi frutti della cura Gattuso ed ora viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria in Europa League che ha quasi garantito il passaggio agli ottavi di finale. Il Milan oggi ha di fronte un avversario molto ostico, la Sampdoria di Giampaolo che al momento ha tre punti in più in ...

