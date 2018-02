Meteo | vento e neve non danno tregua alla Toscana

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo vento forte e mare mosso : “Per la giornata di martedì 13 febbraio sono previsti venti forti di Bora sul mare e fascia costiera, con valori previsti di 25-30 nodi (50-60 km/h), con moto ondoso fino a molto mosso al largo. Sono previste residue precipitazioni sul settore centro-orientale a carattere nevoso a quote collinari e in forma di acqua mista a neve su fascia pedecollinare. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio“: sulla base delle previsioni Arpae, la ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : incubo vento - non si riesce a gareggiare. Le previsioni Meteo per i prossimi giorni : Il forte vento continua a funestare il programma dello sci alpino in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli organizzatori, dopo essere stati costretti a spostare la discesa libera maschile per fortissime raffiche di vento che hanno impedito lo svolgersi della gara, hanno dovuto prendere la stessa decisione relativamente al gigante femminile programmato quest’oggi. Ciò ha portato ad un programma rivoluzionato nel quale giovedì ...

Previsioni Meteo Olimpiadi PyeongChang 2018 : il vento si abbassa - sole e freddo polare per il recupero della discesa? : Il forte vento di oggi ha costretto gli organizzatori a spostare la discesa libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Raffiche a quasi 50 km/h hanno impedito ai ragazzi di poter scendere e il programma dei Giochi è stato rivoluzionato: giovedì 15 febbraio si disputerà la discesa, venerdì 16 febbraio toccherà al SuperG. Fortunatamente le Previsioni meteo sembrano clementi per la due giorni di velocità. Giovedì e ...

Allerta Meteo Sicilia : in arrivo temporali e forti raffiche di vento : Allerta meteo gialla domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino segnalando che sin dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, soprattutto nei settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta meteo ...

Allerta Meteo Molise : codice ‘arancione’ per pioggia e vento : Dalla scorsa notte vento forte e pioggia stanno imperversando su gran parte del Molise. La Protezione civile regionale ha diramato, per gran parte della giornata di oggi, l’Allerta ‘arancione’. L’avviso di condizioni avverse per criticità meteo e idrogeologica, riguarda le zone del medio Sangro, alto Volturno, Frentani, Sannio e Matese. In queste aree sono previste piogge intense e forti raffiche di vento dai quadranti ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : piogge e vento in arrivo - si abbassa la quota neve : “Nella giornata di oggi si prevede che sulle aree montane delle zone di Allertamento G e E le piogge possano raggiungere accumuli puntuali di 100 mm/24 ore. La quota neve resta superiore a 1300 m. Nel corso della giornata di domani venerdì 2 febbraio si prevedono condizioni Meteorologiche perturbate sul territorio regionale, associate ai seguenti fenomeni: piogge e rovesci: – di moderata intensità nelle zone di Allertamento A, B, C ...

Le previsioni di domani : soffia un vento nuovo sull'Italia del Meteo - : Ora nasce l'agenzia pubblica e civile "Italiameteo", che punta a fare ricerca in un settore che influenza numerosi settori dell'economia

Allerta Meteo - della protezione civile : inizio Febbraio con pioggia - neve e vento di burrasca al Centro/Nord : Allerta Meteo – Un’estesa perturbazione di origine atlantica interesserà progressivamente l’area mediterranea, apportando sull’Italia un flusso di correnti molto umide dai quadranti meridionali e determinando, a partire da domani, precipitazioni diffuse dapprima sui settori alpini orientali e sull’Appennino settentrionale, e successivamente in estensione a gran parte delle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo pioggia e vento - neve oltre i 1300 metri : “L’approssimarsi di una perturbazione determinera’ l’afflusso di intense correnti sud occidentali con ventilazione in forte intensificazione e precipitazioni diffuse sull’intero territorio regionale. Sono previsti venti di Burrasca moderata (62-74 km/h) sulle sottozone di crinale appenninico e sulle sottozone collinari centro-orientali. Sono previsti venti Forti (50 -61 Km/h) sulle sottozone collinari occidentali. ...

Meteo - sabato arrivano vento e pioggia ma domenica torna il sole : Roba da indovini? No, è scienza. Possibili errori dipendono dal nostro racconto (strumenti, satelliti) o da imprecisioni del 1° matematico (1° computer) o da quel che ci racconta l'altro (2° computer)...

Meteo shock in Sardegna - caldo record e vento impetuoso : a Cagliari è la notte più calda di sempre nella storia di Gennaio [DATI] : La Sardegna è flagellata da un maestrale impetuoso a 130km/h che sta provocando danni e disagi su tutta la Regione: a Cagliari s’è sfiorata la tragedia e si contano addirittura dei feriti. Una situazione molto pesante che rischia di far passare in secondo piano la grande anomalia termica di queste ore nel capoluogo sardo. A Cagliari, infatti, sta facendo caldissimo. Come nel resto d’Italia, d’altronde. Ma in queste ore ancora ...

Allerta Meteo - Domenica estrema sull’Italia : forte vento dalle Alpi alla Sicilia - caldo anomalo al Nord e maltempo al Sud [LIVE] : 1/18 ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento forte e mare mosso : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo relativamente alle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Firenze, in quanto è atteso un peggioramento della situazione a partire dal pomeriggio di oggi, con temporaneo rinforzo del vento e del moto ondoso. E’ atteso un miglioramento dalla mattina di domani. Dal tardo pomeriggio di oggi atteso libeccio in rapida ...

Allerta Meteo - alla fine sarà comunque una Domenica di maltempo al Sud : vento forte e piogge intense - tutti i DETTAGLI : 1/15 ...