Mercedesz Henger scoppia a piangere a Domenica Live per colpa di Nadia Rinaldi

"Eva Henger non può fare la morale...". Lite tra Teresanna Pugliese e Mercedesz a Domenica Live : ROMA - Lite accesa in studio a Domenica Live tra Mercedesz Henger e Teresanna Pugliese. Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte sull?Isola...

'Eva Henger non può fare la morale' - lite in studio tra Teresanna Pugliese e Mercedesz : ROMA - lite accesa in studio a Domenica Live tra Mercedesz Henger e Teresanna Pugliese . Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte sull'Isola dei Famosi: ...

'Eva Henger non può fare la morale...'. Lite tra Teresanna Pugliese e Mercedesz a Domenica Live : ROMA - Lite accesa in studio a Domenica Live tra Mercedesz Henger e Teresanna Pugliese . Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte sull'Isola dei Famosi: ...

Teresanna Pugliese attaccata da Mercedesz Henger a Domenica Live : Mercedesz Henger sbotta a Domenica Live contro Teresanna Pugliese A Domenica Live si parlava del famoso caso tra Francesco Monte e Eva Henger, e Teresanna Pugliese, ospite di Barbara d’Urso, ha duramente attaccato l’ex pornostar, tirando fuori il suo passato a luci rosse. Le parole dell’ex tronista ha urtato Mercedesz Henger, che ha iniziato ad urlare all’interno dello studio di Barbara d’Urso. Precisamente ...

Teresanna Pugliese contro Mercedesz Henger/ Lite e pianto in diretta : “Sei come quelli che mi bullizzavano!” : Teresanna Pugliese contro Mercedesz Henger: Lite e pianto in diretta tv a Domenica Live. L'ex di Francesco Monte accusa Eva, la figlia le risponde a tono.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:03:00 GMT)

Karina Cascella contro Mercedesz Henger : “State perseguitando Monte!” : Mercedesz Henger e famiglia perseguita Francesco Monte? Le parole di Karina Cascella Domenica Live ha iniziato oggi la sua diretta con il droga gate lanciato da Eva Henger contro Francesco Monte: presenti in studio vi erano anche Mercedesz Henger e Karina Cascella, le quali si sono rese protagoniste di un duro dibattito. L’opinionista di Barbara d’Urso ha preso parola, riferendosi all’intervista che Eva aveva fatto a Le Iene ...

Mercedesz Henger Francesco Monte nega per non avere problemi : “Francesco Monte non è il massimo dell’intelligenza, ma continua a negare per evitare casini”. Sono le parole al vetriolo di Mercedesz Henger, che a Pomeriggio 5 continua la difesa a spada tratta della madre Eva, dopo le accuse mosse dalla Henger a Monte in merito “all’affaire marijuana”.Nel salotto di Barbara D’Urso, si parla delle accuse mosse ieri sera all’Isola dei Famosi da Eva Henger nei ...

Francesco Monte/ Pronto a difendersi dopo l'Isola dei Famosi 2018 : Mercedesz Henger torna all'attacco : Francesco Monte Pronto a difendersi in tribunale dalle accuse di Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018. Mercedesz Henger torna ad accusarlo: "Tutti pazzi e solo lui giusto?"(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:30:00 GMT)

“La gente quando vede mia madre…”. Mercedesz Henger dice tutto a Pomeriggio 5. Minacce di morte e tanta paura per il caso ‘canne’ all’Isola dei Famosi : L’isola dei Famosi ha due concorrenti in meno. Francesco Monte si è ritirato ed Eva Henger è stata eliminata. I due ormai sono legati, ma a unirli non è nulla di buono. L’ex porno star ha accusato l’ex tronista di aver consumato marjiuana in Honduras e da quel momento si è scatenato il panico. A distanza di una settimana dalla bomba lanciata dall’ex naufraga, si continua a parlare della questione: molti nodi sono ...

Isola - Monte e la marijuana - Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 : 'Francesco non è il massimo dell'intelligenza - ma nega per evitare casini' : 'Francesco Monte non è il massimo dell'intelligenza, ma continua a negare per evitare casini'. Sono le parole al vetriolo di Mercedesz Henger, che a Pomeriggio 5 continua la difesa a spada tratta ...

Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 : “La gente sta dalla parte di mia madre” : Pomeriggio 5, Mercedesz Henger in studio: “La gente sta dalla parte di mia madre” Eva Henger e Francesco Monte hanno ormai ufficialmente lasciato l’Isola dei Famosi ma delle vicende che li hanno coinvolti in questi giorni si continua tuttora a parlare in TV e nei vari talk show. Invitata da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Mercedesz […] L'articolo Mercedesz Henger a Pomeriggio 5: “La gente sta dalla parte di mia ...

EVA HENGER/ La figlia Mercedesz a Pomeriggio 5 : "Mia madre è serena" (Isola dei Famosi 2018) : Eva HENGER, dopo l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, ha acceso un lungo dibattito, oggi, a Mattino 5. Ha fatto bene a denunciare lo scandalo droga con protagonista Francesco Monte?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Mercedesz Henger prima de L’Isola : “Minacce di morte a mia sorella” : L’Isola dei Famosi: Mercedesz Henger sbotta in difesa della sorellina Mancano pochi minuti all’inizio della terza puntata de L’Isola e e Mercedesz Henger, attualmente nello studio di Cologno Monzese pronta a sostenere la madre Eva ha comunicato un annuncio choc sui social. La figlia della Henger ha infatti postato sui social uno screenshort che riportava un messaggio privato che una sua hater le aveva scritto in privato. Il ...

Domenica Live - caso Eva Henger : Karina Cascella attacca Mercedesz : Eva Henger: Karina Cascella contro Mercedesz Henger a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con la discussione sul caso Eva Henger – Francesco Monte, in cui hanno partecipato anche la figlia Mercedesz Henger e Karina Cascella. Mercedesz è stata la prima a prendere parola, affermando che sua madre non è sicuramente il tipo che mente: perchè altrimenti avrebbe dovuto dire una cosa del genere? La giovane Henger ha ...