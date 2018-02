Meghan Markle e il principe Harry | la loro storia diventa un film | ecco quale attrice è

La ex insulta Meghan Markle : espulso leader Ukip - : Henry Bolton è stato esautorato dal suo ruolo dopo una riunione d'emergenza del partito. Paga gli insulti dell'allora fidanzata, Jo Marney, alla futura consorte del principe Harry

Gb - Ukip scarica il leader : Bolton paga insulti ex a Meghan Markle : Henry Bolton non è più il leader dell'Ukip. I messaggi razzisti dell'ex partner, Jo Marney, contro Meghan Markle, promessa sposa del principe Harry, gli sono costati la poltrona che occupava da meno ...

Meghan Markle - la truccatrice svela i suoi segreti : "Vuole che le lentiggini si vedano..." : Lydia Sellers è un'estetista e parrucchiera di grido, che ha lavorato con Meghan Markle per le sue copertine di Vanity Fair e Elle, e ha anche curato l'estetica di personaggi come Dave...

“Imperdonabile! Ma come si fa?”. Nessuno sconto per Meghan Markle. I fan l’hanno notato subito e non hanno digerito quell’errore che - no - una futura principessa non può proprio permettersi : È, a questo punto, altamente probabile che a Meghan Markle certe regole non vadano proprio giù. Parliamo chiaramente di quelle imposte dall’etichetta della famiglia del suo futuro sposo, il principe Harry. Non è la prima volta che certe scelte dell’attrice canadese risultino decisamente controcorrente. Particolare che, ci mancherebbe altro, i tabloid britannici cavalcano a ogni occasione. L’attenzione sulla futura ...

Messy bun - il raccolto facile che piace a Meghan Markle : Pettina, arrotola, fissa con un elastico sottile e poi lascia fare al caso. Sono queste le quattro regole base per ottenere un Messy bun a prova di freddo, capelli ingestibili e anche quelli del lunedì mattina. E sì, perché ammettiamolo, l’inizio settimana è difficile anche per la nostra capigliatura. Ad apprezzare il suo stile effortless chic è senza dubbio l’attrice Meghan Markle che nelle sue ultime apparizioni pubbliche a fianco ...

“Che bel cappotto!”. Ma poi l’occhio cade ‘lì’ ed è bufera su Meghan Markle. Ancora contro corrente : nemmeno il tempo di applaudire l’omaggio alla Scozia con il tartan - che l’oggetto incriminato ruba al soprabito tutta la scena. E fa infuriare la regina : nemmeno il tempo di applaudire la scelta di stile di Meghan Markle che, in visita col futuro marito a Edimburgo, omaggia la Scozia con un cappotto tartan, che l’occhio cade su un oggetto incriminato. Ed è subito polemica. Continua a osare l’attrice canadese, a trasgredire. Un po’ troppo per i più conservatori, quelli che toglietemi tutto tranne il protocollo reale. E così, come ricorda Vanity Fair, dopo i cuissardes, per ...

Meghan Markle e la borsetta che infrange le regole : L’oggetto incriminato è, questa volta, una borsa. Dopo i cuissardes indossati in una delle prime uscite ufficiali in compagnia del principe Harry (a quanto pare poco graditi a Corte), Meghan Markle «osa» con una borsetta a tracolla indossata cross-body. Ma procediamo con ordine. Ci troviamo a Edimburgo, durante una visita ufficiale insieme al futuro marito, e l’ex attrice indossa un cappotto a quadri blu e verdi, pantaloni ampi ...

“William e Harry hanno due fratelli ma nessuno ne parla” : ecco chi sono. E ora tutti si chiedono : ci saranno oppure no al matrimonio dell’anno - quello del principe e Meghan Markle? : Regno Unito, tutti concentrati sulla nascita del terzo royal baby e il royal wedding. Due eventi di un certo spessore per gli amanti della cronaca rosa che andranno in scena a poche settimane di distanza, stando ai calcoli. Kate Middleton dovrebbe partorire il fratellino o la sorellina di George e Charlotte ad aprile prossimo. Non è dato sapere il sesso del nascituro, così come il nome che i duchi di Cambridge daranno al loro terzo erede. ...

Meghan Markle e il principe Harry - Ed Sheeran invitato speciale al matrimonio : Pare che il sogno del principe Harry e di Meghan Markle per il proprio matrimonio sia un ballo di nozze sulla base di "Thinking Out Loud" o di "Perfect". Secondo...

Ed Sheeran al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle : gli sarebbe stato chiesto di esibirsi : Ed Sheeran si era già detto disponibile, salvo impegni improrogabili, e adesso sarebbe arrivato l’invito ufficiale ad esibirsi al matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle! Entertainment Tonight oggi dà per certo che sia stato chiesto all’artista di cantare qualche brano durante il ricevimento che seguirà la cerimonia, in calendario per il prossimo 19 maggio. [arc ...

Principe Harry e Meghan Markle : svelati i dettagli del matrimonio - ecco a che ora ti devi sintonizzare sul Royal Wedding : Sarà un matrimonio da favola quello tra il Principe Harry e Meghan Markle , che saliranno a bordo di una carrozza trainata da cavalli e gireranno per le strade di Londra subito dopo aver detto il fatidico sì! Ma facciamo un passo indietro perché la casa reale inglese ha svelato tutti i dettagli sul grande giorno, che sarà il prossimo 19 maggio. Dove e quando si sposano Il Principe Harry e Meghan Markle si sposeranno nella cappella di San ...

Meghan Markle e Harry - il pugile Anthony Joshua si offre testimone e ci prova : 'Hai una sorella?' : ... l'ultimo a farsi scherzosamente avanti - mentre la lista dei predestinati resta aperta e naturalmente riservatissima - è stato, a modo suo, l'esplosivo campione del mondo di pugilato dei massimi ...

'Ma come osi sfidare Lady Diana!?'. Passo falsissimo per Meghan Markle : Viene dall'altro continente, è una borghese e frequenta il mondo dello showbiz. Insomma, nulla di più lontano da Queen Elisabeth e anche da Kate, per non parlare di Diana Spencer. Gli occhi sono così ...

“Ma come osi sfidare Lady Diana!?”. Passo falsissimo per Meghan Markle. La futura moglie di Harry ha sconvolto i sudditi con una mossa decisamente azzardata : “Non sarai mai come lei” : Ormai da qualche tempo non si fa che parlare di lei. Meghan Markle è su tutti i tabloid inglesi e il suo prossimo matrimonio con Harry è l’evento più atteso dell’anno. La giovane attrice è una vera outsider. Viene dall’altro continente, è una borghese e frequenta il mondo dello showbiz. Insomma, nulla di più lontano da Queen Elisabeth e anche da Kate, per non parlare di Diana Spencer. Gli occhi sono così puntati su di ...