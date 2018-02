Max Biaggi volta pagina con Michelle Carpente

Eleonora Pedron/ Dopo Max Biaggi e Tommy Vee - un nuovo flirt per la showgirl? : Eleonora Pedron è di nuovo single: mentre l'ex a Che tempo che fa dovrà chiarire chi è la sua nuova fiamma, lei mette assieme i cocci della sua storia con Tommy Vee.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:30:00 GMT)

BIANCA ATZEI DIMENTICA Max BIAGGI?/ Video - con Filippo Nardi c'è del tenero - ci scappa quasi un bacio... : Video, BIANCA ATZEI e Filippo Nardi si lasciano andare a un mezzo bacio all'Isola dei Famosi. Nel frattempo, l'ex fidanzato Max Biaggi è ospite a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:33:00 GMT)

Max BIAGGI/ Video : "Dopo l'incidente la priorità erano i miei figli" (Che tempo che fa) : Video, Max Biagg, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, tornerà sul terribile incidente che lo ha visto protagonista a Latina, dove ha rischiato di morire. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:28:00 GMT)

A Che tempo che fa Lo Stato Sociale - Gianni Morandi - Stash - Max Biaggi - a Domenica In Miss Italia 2017…

“Non sono bella come le sue ex”. Chi è la nuova fidanzata di Max Biaggi. Michelle Carpente rompe il silenzio dopo la paparazzata con il campione. E sì - è un volto familiare : dove l’abbiamo già vista : “Tutto è successo in modo veloce – aveva spiegato Bianca Atzei al settimanale Chi appena uscita la notizia della rottura con Max Biaggi, a fine ottobre scorso – Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”. Era ...

Max Biaggi : “Ecco perché ho lasciato Bianca Atzei”. La confessione - dopo le lacrime della cantante all’Isola dei famosi - arriva a tre mesi dalla rottura tra i due. Sui social è delirio : I fan di Max Biaggi e Bianca Atzei non si sono ancora rassegnati alla loro rottura e negli ultimi giorni, di fronte alle lacrime della naufraga sull’Isola dei famosi 2018, hanno cercato di dire la loro. Bianca, dopo circa due anni di relazione e a un passo dall’idea di costruire una famiglia insieme, alla fine ottobre 2017, era stata scaricata da Max senza un perché. Lei, disperata, aveva rilasciato dichiarazioni ripetendo ...

Isola dei famosi - l'indiscrezione : Mara Venier ha visto Max Biaggi - clamorosa sorpresa in diretta per Bianca Atzei? : Un incontro molto molto sospetto. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi , Mara Venier e Max Biaggi si sono visti qualche giorno fa a Milano e hanno pranzato insieme, trascorrendo qualche ...

Max Biaggi - il nuovo amore è Michelle Carpente? : Attrice e conduttrice, 29 anni, mamma di un bambino di tre anni. Michelle Carpente, romana, sarebbe il «nuovo amore» di Max Biaggi. I due sono stati immortalati per le strade di Roma, e tanto è bastato a far partire le voci. Per l’ex campione di MotoGp si tratterebbe di un nuovo inizio, dopo la fine – a sorpresa – della relazione con Bianca Atzei. Michelle, però, preferisce andare piano. «È un bel ragazzo, una persona stupenda… ...