Matteo Salvini a Domenica Live “Castrazione chimica per gli stupratori | anche il sud

Matteo Salvini A DOMENICA LIVE/ Centrodestra - alleanza ‘fragile’ con Berlusconi e Meloni : e sul Job’s Act.. : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: elezioni 2018, il Centrodestra con l'alleanza fragile con Berlusconi e Meloni. Gli "inciuci", la campagna elettorale e la mezza apertura sul Job's Act(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:44:00 GMT)

Carlo Calenda insulta Matteo Salvini - il leghista minaccioso : 'Vergognati. Ma per fortuna - molto presto...' : Ancora Carlo Calenda contro Matteo Salvini . Ospite di Agorà su Rai 3, il ministro ha usato toni durissimi contro la Lega e il suo leader. 'Non credo ci sia un pericolo di fascismo, ma di una nuova ...

Striscia la Notizia - Ficarra e Picone contro Matteo Salvini : ' Ogni volta che torno in Sicilia la trovo sempre più bella ' sono le parole di Matteo Salvini . Di certo non sono andate giù a Ficarra e Picone . Il duo comico alla conduzione di Striscia la Notizia ...

Matteo Salvini e Fabrizio De Andrè : Se dovessimo tirare ad indovinare le preferenze in fatto di musica di Matteo Salvini, di certo la prima cosa che ci verrebbe in mente non sarebbe Fabrizio De Andrè. Ma ecco che il leader della lega sorprende tutti esultando per l'inclusione nel palinsesto rai del film "Fabrizio De André- Principe libero". Un grande fan a quanto pare, ma come è possibile? In teoria basterebbe un verso di "Coda di lupo" o di "Canzone del maggio" per far ...

Matteo Salvini replica a Silvio Berlusconi : 'Non ho idea di chi sia il candidato premier che dice di avermi proposto' : 'È segreto, e così segreto che non lo so. Ha detto che ha un nome a sorpresa: chiedetelo a lui . Chi ama la sorpresa, all'interno del centrodestra che vince, può scegliere Forza Italia. A me piacciono ...

Silvio Berlusconi vuole Matteo Salvini ministro dell'Interno ma il leader della Lega vuole fare il premier : Silvio Berlusconi vorrebbe Matteo Salvini ministro dell'Interno, ma il leader della Lega vuole fare il premier e non molla.Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? "Penso assolutamente di sì, afferma il Cavaliere in un'intervista a TeleRama. "Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia", sottolinea.Peccato che Salvini punta più in alto. Salvini farebbe il ministro di ...

Giorgia Meloni e Matteo Salvini - prime aperture su Antonio Tajani premier : Chi sarà il prossimo premier lo capiremo soltanto dopo le elezioni. Per certo, tutti i partiti sono al lavoro per giocarsi le loro carte al meglio. E nel caso in cui fosse il centrodestra a spuntarla ...

Matteo Salvini chiede tre milioni all'avvocato Brigandì : 'Fu infedele alla Lega' : L'avvocato Matteo Brigandì, ex parlamentare della Lega e difensore di Umberto Bossi in passato, sarà processato per infedele patrocinio e auto riciclaggio . Secondo il pm milanese Paolo Filippini, ...

I segreti della strategia di Matteo Salvini sui social network : Matteo Salvini ha superato da pochi giorni la soglia dei due milioni di mi piace su Facebook. Nel video che celebra questo traguardo, il leader del Carroccio sostiene di essere partito “senza soldi” e “con pochi amici“. Eppure, questo traguardo è figlio di un pensiero strategico molto preciso che si è evoluto, nel corso del tempo, attraverso un’accurata pianificazione. Se andassimo a fare il reverse engineering ...

I segreti della strategia di Matteo Salvini sui social network : Salvini sta raffinando l'uso dei sentimenti nella sua campagna elettorale social. Più ci si avvicina alle elezioni, più i suoi post sono ottimizzati

Matteo Salvini : 'Con il mio governo gli italiani potranno ritornare a fare figli' : Il candidato premier: 'Ragazze e ragazzi senza certezze, diritti e lavoro non mettono al mondo figli e a sinistra dicono: 'Te li mando sui barconi i figli'...

Matteo Salvini - dopo la Boldrini nuovo confronto in tv con Renzi : sarà da Vespa : dopo quello con Laura Boldrini a Otto e mezzo su La7, Matteo Salvini è pronto a lanciarsi in un nuovo scontro tv, stavolta con Matteo Renzi . Il faccia a faccia è stato fissato nello studio di Porta a ...

Fabrizio De Andrè - Principe Libero/ Iacopini difende Luca Marinelli : il post di Matteo Salvini ed i commenti : Davide Iacopini che in "Fabrizio De Andrè, Principe Libero", interpreta Mauro De Andrè, racconta chi era Fabrizio come uomo e che rapporto aveva con la famiglia. Ascolti al top.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:42:00 GMT)

Matteo Salvini - l'allarme di Umberto Bossi dopo Macerata : 'Se continua così finirà malissimo' : 'Più che un leghista, Luca Traini forse è un nazionalista. Di sicuro, un pirla'. Intervistato dal Fatto quotidiano , Umberto Bossi condanna la violenza di Macerata , 'Senza se e senza ma', e ...